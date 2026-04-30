Anyák napjára készülnek a Rozsnyói Bányászati Múzeumban

Az anyák napjához kapcsolódva kreatív foglalkozással várja a gyerekeket a Rozsnyói Bányászati Múzeum. A Kassa Megyei Önkormányzat kulturális intézménye május 4. és 6. között a múzeum galériájában szervez programot az óvodásoknak és az alapiskolák alsó tagozatos tanulóinak.

A foglalkozás közvetlenül kapcsolódik Eva Wilson Festészet, rajz, fametszet című aktuális kiállításához, amelynek egyik meghatározó témája a szeretet, ezen belül az anyai szeretet is. A gyerekek először csaknem száz képzőművészeti alkotást tekinthetnek meg, majd interaktív játékok és edukatív feladatok segítségével ismerkedhetnek meg közelebbről a tárlattal.

A program második részében a kreativitásé lesz a főszerep:

a résztvevők saját kezűleg készíthetnek apró ajándékot, amelyet anyák napja alkalmából édesanyjuknak adhatnak.

„Gyermekkorban a művészethez való viszony nagyon természetesen alakul ki: játékon, felfedezésen és saját élményen keresztül. Galériánk ezért olyan teret kínál, ahol a gyerekek szabadon fejleszthetik ezt a tapasztalatot. Anyák napja alkalmából az aktuális kiállításhoz kapcsolódó interaktív játékok és saját alkotótevékenység révén természetes módon kerülhetnek közelebb az édesanyákhoz fűződő kapcsolat témájához” – fogalmazott Badin Gabriella múzeumpedagógus.

Az Anyák napja a Bányászati Múzeummal című program

2026. május 4. és 6. között valósul meg a Rozsnyói Bányászati Múzeum Galériájában, a Bányászok tere 25. szám alatt.

A részvételi díj 2 euró tanulónként. A program előzetes bejelentkezéshez kötött, a férőhelyek száma korlátozott.

A szervezők a jelentkezéseket a pedagog.galeria@banmuz.sk e-mail-címen, illetve a 0918 364 685-ös telefonszámon fogadják.

A rendezvény a Kassa Megyei Önkormányzat megyei napjainak kísérőprogramjaként valósul meg.

SZE/Felvidék.ma/Sajtóközlemény