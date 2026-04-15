Kreativitás határok nélkül

Április 14-én ünnepélyesen megnyílt az „Egri keresztmetszet” című kiállítás a Rozsnyói Bányászati Múzeum galériájában. A Kassa Megyei Önkormányzat kulturális intézményeként működő múzeum ezúttal több mint 40 képzőművészeti alkotáson keresztül ad betekintést az Eventus Üzleti Művészeti Szakgimnázium diákjainak munkáiba.

A válogatás a művészeti grafikus, mozgókép- és animációkészítő, valamint művészeti és médiafotográfus szakos tanulók alkotásait mutatja be, sokféle technikát felvonultatva, érzékeltetve a fiatal alkotók kortárs művészethez való sokszínű és egyéni közelítését.

Az EVENTUS – melynek neve latin eredetű, jelentése „siker” – 1991-ben jött létre, kezdetben felnőttképzési intézményként. Az iskola célja a változó munkaerőpiac igényeire reagálva komplex tudással rendelkező szakemberek képzése volt. Ugyanakkor már alapításának évében világossá vált, hogy a régióban hiány mutatkozik középfokú művészeti képzésből, így az intézmény egy művészeti tagozat létrehozásáról döntött. Ennek első lépéseként az elektronikus grafikus képzés indult el, együttműködésben a budapesti Képző- és Iparművészeti Szakközépiskolával.

Az intézmény fejlődése és művészeti képzés iránti elkötelezettsége ma is meghatározó, amit jól tükröz a jelenlegi kiállítás is.

A tárlat a múzeum és az iskola közötti együttműködési megállapodás keretében valósul meg, célja pedig a kulturális értékek kölcsönös megismerésének elősegítése.

A kiállítás megnyitóját az Eventus Kórus fellépése színesítette, amely méltó hangulatot teremtett az eseményhez.

A megnyitón Mixtaj László, a múzeum igazgatója köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a múzeum számára megtiszteltetés a kiállítás befogadása. Mint elmondta, a két intézményt hosszú évekre visszanyúló kulturális és baráti kapcsolat fűzi egymáshoz. Kiemelte, hogy a tárlat különleges lehetőséget kínál arra, hogy a világot a fiatalok szemén keresztül lássuk – egy szabad, bátor, konvencióktól mentes, ugyanakkor érzékeny nézőpontból. Köszönetét fejezte ki az alkotóknak és pedagógusaiknak elhivatottságukért és lelkes munkájukért, melyek révén olyan tér jöhetett létre, ahol a tehetségek kibontakozhatnak.

Faragó László, Magyarország Kassai Főkonzulátusának konzulja beszédében az összefogás jelentőségét emelte ki. Rámutatott,

hogy a művészet és a kulturális diplomácia a klasszikus diplomácia fontos kiegészítője, amely hatékonyan segíti a nemzetek közötti kapcsolatok építését.

A kiállítást úgy jellemezte, mint egy érzést és hangulatot közvetítő élményt, amely Eger városának lelkét jeleníti meg a fiatal alkotók szemszögéből. Hangsúlyozta, hogy a művészet hidat képez kultúrák és közösségek között, összekötve Egert és Rozsnyót, valamint az alkotókat és a közönséget.

Az iskola igazgatója, Sajtos Attila a kiállítás létrejöttének hátteréről beszélt. Elmondta, hogy intézményük elkötelezett a magas színvonalú művészeti képzés és az inspiráló alkotói környezet biztosítása mellett. Kiemelte, hogy a hagyományos és kortárs irányzatok egyaránt hangsúlyt kapnak az oktatásban, elősegítve a diákok egyéni látásmódjának kibontakozását. Hozzátette, hogy a rozsnyói bemutatkozás célja a tanulók munkáinak szélesebb közönséghez való eljuttatása, miközben erősítik kapcsolatukat a felvidéki kulturális élettel.

A kiállítást Onódi Mátyás Gábor mutatta be, aki büszkeségének adott hangot a diákok magas színvonalú munkái kapcsán. Mint elmondta, a tárlat átfogó képet ad az intézményben folyó szakmai munkáról, a grafikai alkotásoktól a festészeten át a fotográfiáig számos műfaj megjelenik. A bemutatott művek között egyaránt találhatók tanulmányjellegű alkotások és az önkifejezést szolgáló, kreatív gondolatokat közvetítő munkák.

Az „Egri keresztmetszet” című kiállítás 2026. május 7-ig látogatható. A zárónapon kommentált tárlatvezetés és alkotóműhely várja az érdeklődőket, ahol különböző művészeti technikákat is kipróbálhatnak.

Máté Gyöngyi/Felvidék.ma