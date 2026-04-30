Ma éjfélig lehet rendelkezni az adó 2 százalékáról

A munkavállalóknak ma van az utolsó lehetőségük dönteni arról, hogy kinek ajánlják fel a 2025-ben befizetett adójuk egy részét. Az elektronikus nyilatkozatokat csütörtök éjfélig lehet benyújtani, a papíralapú beadványokat pedig az adóhivatalok ügyfélfogadási ideje alatt kell kézbesíteni – figyelmeztetett a Pénzügyi Hatóság.

A hivatal tájékoztatása szerint a határidő utolsó napján valamennyi adóhivatal iktatója 16 óráig tart nyitva. A Pénzügyi Hatóság call centere szintén 16 óráig lesz elérhető, hogy információs vagy technikai segítséget nyújtson az adózóknak a nyilatkozat benyújtásához.

Azok az adózók, akik meghosszabbított határidővel adják be adóbevallásukat, a 2025-ös adózási időszak után befizetett adójuk egy részéről közvetlenül a meghosszabbított határidőben benyújtott adóbevallásukban rendelkezhetnek.

A munkavállalók külön nyilatkozatban ajánlhatják fel adójuk meghatározott részét, amelyhez csatolniuk kell a munkáltató által kiállított igazolást az adó befizetéséről. Az összeget civil szervezetnek, illetve a törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő szülőnek is fel lehet ajánlani. Utóbbi esetben az összeget a Szociális Biztosító utalja ki, a nyugdíjjal együtt.

A Pénzügyi Hatóság hangsúlyozta: az adózóknak minden kedvezményezettet egyetlen nyomtatványon kell feltüntetniük, és az aktuális űrlapokat kell használniuk. A hivatal azt is javasolja, hogy a benyújtás előtt mindenki ellenőrizze, szerepel-e a kiválasztott kedvezményezett a Szlovák Közjegyzői Kamara jegyzékében, ellenkező esetben a felajánlásra való jogosultság megszűnik.

Amennyiben valaki az adója 3 százalékáról rendelkezik, igazolnia kell, hogy legalább 40 óra önkéntes tevékenységet végzett.

A felajánlható legkisebb összeg 3 euró. Az adórész a befizetett adóból számítható ki, az adóbónuszok levonása után. A Pénzügyi Hatóság arra kéri az adózókat, hogy a nyilatkozat leadása előtt alaposan ellenőrizzék az adatokat, mivel a hiányos vagy olvashatatlan beadvány megakadályozhatja az összeg átutalását.

