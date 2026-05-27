Kivonják a forgalomból a Zlatíčko és a Saguaro babavizet

Kivonják a szlovákiai piacról a Zlatíčko és a Saguaro márkájú babavíz egyes tételeit – tájékoztatott a Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatala. Az érintett termékeket a hatóság szerint nem ajánlott sem fogyasztásra, sem csecsemők számára készülő étel vagy tápszer elkészítéséhez használni.

A BUDIŠ, a.s. vállalat a trencséni székhelyű Regionális Közegészségügyi Hivatalnak jelentette, hogy fogyasztói bejelentés alapján végzett laboratóriumi vizsgálat során

a Zlatíčko – csecsemők ételének elkészítésére alkalmas forrásvíz egyik tételében 0,1 ml/l almaecetet mutattak ki.

A hatósági tájékoztatás szerint ez egy technológiai hiba, konkrétan egy visszacsapó szelep meghibásodása miatt került a termékbe, ami megváltoztatta annak érzékszervi tulajdonságait. Az érintett tétel száma: L5100327.

A vállalat emellett önkéntes intézkedéseket is hozott további termékek kivonására. Ezeknél a határértéket meghaladó mennyiségű tenyészthető mikroorganizmust mutattak ki 22 és 37 Celsius-fokon végzett vizsgálatok során.

Az érintett termékek:

Zlatíčko szénsavmentes babavíz 2 l

tételszám: 5060527

minőségmegőrzési idő: 2027. május 6.

EAN: 8586000055995

Saguaro szénsavmentes babavíz 1,5 l

tételszám: 5280427

minőségmegőrzési idő: 2027. április 28.

EAN: 4056489528722

A Szlovák Közegészségügyi Hivatal az illetékes regionális hivatalokkal együtt ellenőrzi az érintett termékek kivonását a piacról.

Mivel a szóban forgó tételek még előfordulhatnak az üzletekben, a hatóság azt javasolja a fogyasztóknak, hogy ezeket ne vásárolják meg, a már megvásárolt termékeket pedig ne használják fel, hanem vigyék vissza az eladás helyére.

A hivatal hangsúlyozza: az érintett tételek további felhasználása sem ivásra, sem csecsemők számára készülő étel vagy tápszer elkészítésére nem ajánlott.

