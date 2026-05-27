A Csukás Mesebirodalom várja a családokat a 12. Duna Napokon Torockón

Május 29. és 31. között ismét megtelik élettel Torockó: a 12. Duna Napok idén is gazdag kulturális és családi programkínálattal várja az érdeklődőket. A rendezvény kiemelt hangsúlyt fektet a gyermekekre és a közös családi élményekre, ennek jegyében élményekben gazdag foglalkozásokkal készül a Duna Médiaszolgáltató.

Három különleges helyszínen – a Csukás Mesebirodalomban, a Kézművesek udvarában és a Mesterségek udvarában – egész napos, élményekben gazdag foglalkozások várják a látogatókat a 12. Duna Napokon.

A programok közös célja, hogy játékos, szerethető formában hozzák közelebb a gyerekekhez a magyar népi kultúrát, a hagyományos mesterségeket és a közös alkotás örömét.

A rendezvény egyik legvarázslatosabb helyszíne a játszótéren kialakított Csukás Mesebirodalom lesz, ahol a szervezők Csukás István születésének 90. évfordulója előtt tisztelegnek: életnagyságú mesehősök idézik meg a magyar gyermekirodalom felejthetetlen alakjait. Süsü, Pom Pom és Picúr, Mirr-Murr, A nagy ho-ho-ho horgász és a Főkukac, Gombóc Artúr, valamint Királyfi és Királylány figurák várják a gyerekeket és szüleiket. A mesebirodalom nemcsak a legkisebbeket varázsolja el, de a felnőttek számára is nosztalgikus időutazást kínál. A helyszínen külön kiállítás idézi fel Csukás István gondolatait a szeretetről, a gyermekekről, a hazaszeretetről és az alkotásról.

A Duna Napok egyik legszebb közösségi tere a Kézművesek udvara lesz, ahol a Kárpát-medence különböző tájairól érkező mesterek mutatják be tudásukat. A látogatók nemcsak megfigyelhetik a hagyományos mesterségeket, hanem aktívan részt is vehetnek az alkotásban, legyen szó méhviaszgyertya-készítésről, hangszerkészítésről, de akár templomkazetta-motívumokkal díszített faékszerek festését is kipróbálhatják a gyerekeket. A programokhoz különleges módon kapcsolódik Boros Erzsébet unitárius templomban látható templomkazetta-kiállítása is. A népi motívumvilág a kézműves foglalkozások során új formában elevenedik meg, megmutatva, hogy hagyományaink ma is élő kulturális örökséget jelentenek.

A Mesterségek udvara interaktív foglalkozásai a régi falusi élet mindennapjait és a hagyományos paraszti kultúrát hozzák közelebb a mai generációhoz. A helyszínen megtudhatják, „mennyit bír ki a búzaszem?” – ezen a programon a gyerekek kipróbálhatják a régi eszközöket, gabonát őrölhetnek, a program végén pedig saját készítésű lepénykét is kóstolhatnak. Emellett gólyalábazás, karikahajtás és ügyességi játékok idézik fel a régi korok játékait. Különleges élményt kínál a történelmi harcászati bemutató is, amelyen a honfoglalás és a középkor világa elevenedik meg korhű viseletekkel, fegyverekkel és történetekkel. Az aktív kikapcsolódást kedvelők a Torockói Íjász Szer közreműködésével próbálhatják ki az íjászatot.

A gyermek- és családi programok mellett természetesen idén sem maradnak el a színpadi koncertek és esti fellépések: a teljes programkínálat minden korosztálynak tartalmas kikapcsolódást ígér Torockón.

