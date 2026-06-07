Négy ország, egy nemzet – történelmi emlékezés Tatán

A nemzeti összetartozás jegyében Tata Város Önkormányzata évről-évre tisztelettel adózik a békediktátum áldozatainak emléke előtt és együtt emlékezik a határon túli magyar testvértelepülések küldöttségeivel, akik a felvidéki Szőgyénből, az erdélyi Szovátáról és a délvidéki Magyarkanizsáról érkeznek a közös testvérvárosba.

A trianoni diktátum 106. évfordulóján a városi megemlékezések sora reggel a Kossuth téren kezdődött az Országzászló félárbocra eresztésével, az első világháborút lezáró versailles-i békeszerződés évfordulójára emlékező nemzeti emléknapon, ahol a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandárjának katonái közreműködtek. Ünnepi köszöntőt mondott Nyilas Leonov Anita asszony, Tata város magyarkanizsai díszpolgára.

A Kőfaragó Házban folytatódott a program, amikor felavatták a felvidéki, erdélyi, délvidéki és anyaországi fiatalok barátságát megörökítő emlékoszlopot, amely az elmúlt nyáron készült a 22. Tatai Tehetséggondozó Művészeti Táborban, a magyarkanizsai Erdélyi István fafaragó irányításával.

A városháza dísztermében került sor annak a jelképnek az összeállítására, mely Smidt Róbert fafaragó alkotása, s amely Tata és Kárpát-medencei testvértelepüléseinek összetartozását jelképezi. A mű öt részből áll, a művész szándékai szerint a középső elem jelképezi az anyaországot, azaz csonka Magyarországot, az ezt körülölelő másik négy elem pedig Felvidék, Erdély, Délvidék és Kárpátalja jelképe.

Ezt követően került bemutatásra az a közös alkotás, mely a közelmúltban látott napvilágot a nemzeti összetartozás jegyében.

A négy testvértelepülés ügyes kezű asszonyai által – Tatán, Szőgyénben, Szovátán és Magyarkanizsán – horgolt nemzetiszínű négyzeteiből álló nemzetiszínű zászló került bemutatásra.

A közös munka ötletgazdája Osgyáni Zsuzsanna, Tata város külkapcsolatokért felelős munkatárs volt. Az elkészült 555 darab 10×10 centiméteres négyzet összevarrására Szőgyénben került sor, majd a Felvidékről kitelepítettek emléknapján érkezett Tatára.

Az emlékezés következő állomására a Mindszenty téren felállított Szőgyéni emlékkeresztnél került sor, ahol köszöntőt mondott Méri Szabolcs, Szőgyén polgármestere, aki köszöntötte a felvidéki kitelepítések alkalmával elűzött szőgyéni családok leszármazottait is.

„Bárhol is legyünk a világban, valami összeköt minket – egy nyelv, egy kultúra, egy közös emlékezet, és az a meleg érzés, hogy összetartozunk. És milyen szép, hogy itt, ennél a keresztnél állva ez tényleg így is van. Ez a kereszt éppen erről beszél. Nem a szétszakítottságról, hanem a megtalálásról. Mert a térképre húzott vonalak nem szakíthatják szét azt, ami a szívekben él.” – mondta a polgármester, annál a keresztnél, mely Smidt Róbert szőgyéni fafaragó alkotása, s amelynek pontos mása a szőgyéni emlékparkban emelkedik a magasba.

Az emléknap alkalmából szervezett programsorozat záró eseményére az Összetartozás terén, a Trianoni emlékoszlopnál került sor, ahol Kiss János szovátai tanácsos mondott ünnepi köszöntőt, majd Michl József, Tata polgármestere szólt az egybegyűltekhez.

A városvezető megköszönte az elszakított országrészekből érkező delegációknak a jelenlétet, akik, minden évben hosszú utat megtéve érkeznek az anyaországi közös testvérvárosba, hogy együtt emlékezzenek. Kifejezte kívánságát, hogy a határon túli magyar közösségeket Szőgyénben, Szovátán és Magyarkanizsán is erősítse meg az összetartozás tudata.

A tatai és a határon túli emlékezők elhelyezték koszorúikat, virágaikat a Smidt Róbert által faragott emlékoszlopnál, mely Reményik Sándor Gyűrűt csináltatok című verse alapján őrzi azt a „gyűrűt, acélból” melyen rajta a felirat: „Június 4.1920.”

A rendezvények helyszínein tatai intézmények képviselői közreműködtek, valamint elhangzott Juhász Gyula Trianon című költeménye, melyet öt évvel ezelőtt közös hangfelvételen rögzített tizenöt tatai, szőgyéni, szovátai és magyarkanizsai versmondó. Berényi Kornélia, Tata város szőgyéni díszpolgára Sajó Sándor verseit tolmácsolta: a Hit és Nehéz út című költeményeket.

Tatán, a nemzeti összetartozás napján az emlékezések helyszínein

több ízben visszaköszöntek az elmúlt évek és a jelenben közösen végzett munkák gyümölcsei, azok az alkotások, események eredményei, melyet az anyaországi Tatával közösen hoztak létre a szőgyéni, a szovátai és a magyarkanizsai nemzettestvérek.

Ezek közül a legutolsó ilyen alkotás a horgolt nemzetiszínű zászló, melynek jelmondatául Eötvös József idézetét választották, mely hűen tükrözi a Kárpát-haza magyar nemzetének egységét: „Az egésznek része csak az lehet, ki szíve részévé tette az egészt.”

BK/Felvidék.ma