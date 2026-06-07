Újra korzóztak Léva történelmi sétányán

A századforduló békebeli időszakát idézték meg június 6-án a történelmi sétányon Léván. A mintegy százötven éves múltra visszatekintő korzó újra igazi közösségi térré változott a Nyitott parkok és kertek napja alkalmából.

A Lévai Szépítő Egylet színes egésznapos programmal készült a világnap alkalmából. A monarchia időszakához kapcsolódó muzsika szólalt meg a nap folyamán, emellett helytörténeti előadások, kerekasztal-beszélgetések, közös korzózás is része volt a napnak.

Délelőtt az egykori lévai korzó kiindulópontjától, a Denk Szállótól (a mai Oroszlán Szálló) indult a vezetett városnéző séta Pleva Péterrel. Az érdeklődők végigjárták a korzót, megálltak a sétány mentén lévő meghatározó épületeknél, illetve azok helyén. Korábban már a Felvidék.ma is végigjárta eme helytörténeti sétát.

Az önkéntesek által a Lévai Szépítő Egylet vezetésével alig pár éve kitisztított és újra kialakított korzó fái által nyújtott kellemes árnyékos területen zajlottak a későbbi programok.

A Barsi Múzeum munkatársai Léva városának első írásos említésének 870. évfordulója alkalmából röviden ismertették a város történelmének főbb mozzanatait. A Barsi Könyvtár munkatársai egykoron Léván élt és alkotó ismert személyekről szóltak.

Az érdeklődőknek lehetőség volt korabeli kosztümbe bújni, fotózkodhattak, de akár korzózhattak is egyet a növényekkel tarkított sétányon.

A résztvevők egy része eleve korabeli öltözékben jelent meg. Így jó pár frakkot viselő úr sétált a fején cilinderrel és a sétapálca sem maradhatott el. A hölgyek csipkekesztyűben, kis napernyővel a vállukon kedélyesen csevegtek a fák alatt.

A kosztümbe öltözött résztvevők végig vonultak a felújított sétányon, ezzel is éltetve az egykori polgári Lévához elengedhetetlen korzózás hagyományát.

A kicsikre is gondoltak, gyermekelőadás és kézműves foglalkozás várta őket. Az egyes standokon helyi specialitásokat kínáltak a háziasszonyok.

Megkóstolhatták a környék kis borászatainak, pincészeteinek nedűit. A környékhez is kötődő Peszeki leányka elmaradhatatlan volt a szombati korzózás során.

A történelmi sétány végén a kálvária tetején lévő kilátó meghódításra várt. Az egykoron kommunikációs toronyként épült létesítmény tetejéről csodás kilátás nyílik, a messzeségben a Börzsöny, a Visegrádi hegység vonalai is jól láthatóak. A lévai kilátóról ITT írtunk.

A vakmerőbbek egy retro motorkerékpárhoz csatolt utánfutón is végig mehettek a sétányon. Nagy volt iránta az érdeklődés kicsik és nagyok részéről egyaránt.

A kellemes kora nyári időben újra felelevenítették az egykori polgári város egyik legértékesebb hagyományát.

Igazi közösségerősítő szerepe is volt egykoron a korzózásnak, ma pedig a hagyomány újrateremtése mellett a közösségi lét egyik fontos szeletévé vált a Lévai Szépítő Egylet által szervezett juniális. Az előző évi eseményről ITT írtunk.

A dr. Brach Ferenc megyei főorvos, tudós által kezdeményezett park a második világháború végéig élte virágkorát. A 20. század közepén fokozatosan hanyatlott, a növényzet elburjánzott.

Változást a Lévai Szépítő Egylet tagjai hoztak a 2010-es években. Több éven át tartó önkéntes munkával fokozatosan újjáélesztették a történelmi sétányt.

A 2017-ben kezdődő munkálatok 2022 végén zárultak le. Ünnepélyes keretek között 2023. május elsején vehették birtokba a történelmi sétányt.

A felújított történelmi sétányról ITT és ITT írtunk. A sétány története magyarul is olvasható a parkban elhelyezett tájékoztató táblán.

Pásztor Péter/Felvidék.ma