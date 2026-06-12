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Millenniumi Ösztöndíj átadása huszonhatodszor Ipolyságon

Pásztor Péter
Pásztor Péter
Csáky Pál, Gajdács Mónika Fehérváry Flóra, Vanda Károly, Nagy Dorina, Molnár Imre, Pálffy Dezső (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

 A Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola kápolnája adott otthont június 12-én a Millenniumi Ösztöndíj immár huszonhatodik alkalommal megtartott átadásának. A huszonhat éve alapított ösztöndíjat miden évben a két ipolysági magyar gimnázium egy-egy jeles diákja kapja meg.

Pálffy Dezső, a Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola igazgatója bevezetőjében felelevenítette a huszonhat évvel ezelőtt elindított kezdeményezést. 2000-ben a huszonötödik érettségi találkozón három egykori osztálytárs, Csáky Pál volt miniszterelnök-helyettes, EP-képviselő, Molnár Imre Esterházy-kutató és Vanda Károly katolikus plébános alapította meg az ösztöndíjat.

Pálffy Dezső köszönti a vendégeket (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

2001 óta minden tanév végén ünnepélyes keretek között adják át két kitüntetettnek a díjat.

„Az alapítók talán nem is tudatosították annak idején, hogy milyen jelentős a kezdeményezésük, milyen fontos motiváció gimnáziumaink diákjai számára”

– hangsúlyozta köszöntőjében Pálffy Dezső.

Nagy Jázmin az egyik tavalyi díjazott (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A tavalyi ösztöndíjasok nevében Nagy Jázmin, az egyházi iskolaközpont díjazottja köszöntötte a résztvevőket. Kiemelte: ez a díj megerősítésként szolgál arra, hogy a kemény munkának mindig megvan a gyümölcse. Mint fogalmazott a sikeres ipolysági diákok a világ minden szegletében elviszik iskoláik jó hírét.

A magyar iskolaközpont, a Pongrácz Lajos Alapiskola és Szondy György Gimnázium az idei tanévben Fehérváry Flórát jelölte az ösztöndíjra. A harmadikos diákot osztályfőnöke, Béres Gábor méltatta.

Fehérváry Flóra és Béres Gábor (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Kiváló eredményeket szerzett esszéíró-pályázatokon, szavalóversenyeken, irodalmi versenyeken. Flóra rendszeres szereplője a különböző iskolai, városi és testvérvárosi ünnepségeknek, megemlékezéseknek – fogalmaztak a laudációban.

„Személyében egy tisztelettudó, intelligens, szorgalmas, kitűnő tanulmányi eredménnyel bíró diákot ismerhetünk meg”

– fogalmazott végezetül Béres Gábor.

Nagy Dorina és Murin Éva (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola Nagy Dorinát jelölte a rangos kitüntetésre. A 3 G. osztály diákját Murin Éva igazgatóhelyettes méltatta. A díjazott immár tizenkét éve az egyházi iskolaközpont diákja. Példás magaviseletéhez szorgalom, sokoldalú, nyitott és derűs érdeklődés társul – hangzott el a laudációban. Mindamellett aktív tagja a diákközösségnek.

Számos tanulmányi versenyen mérettetett meg sikeresen. Többek között hittan-, angol és német nyelvi versenyek sikeres résztvevője. A környezetvédelem is fontos számára, érdeklődése azonban sokoldalú, matematikai és kémiai versenyeken is kipróbálta magát.

A két idei díjazott (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Hozzátették, mindemellett méltó módon képviselte tanintézményét a különféle ünnepségeken, eseményeken.

„Értékes emberi tulajdonságai, kimagasló tanulmányi eredményei, közösségi szerepvállalása, példamutató magatartása alapján Nagy Dorina méltán érdemelte ki az ösztöndíjat”

– szögezte le végezetül az egyházi iskolaközpont igazgatóhelyettese.

Gratulációk (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Az ösztöndíj részeként a kitüntettek átvehették az ösztöndíj vándoremlékérmét, melyet egy éven át birtokolhatnak. Az alapítóknak és a támogatóknak köszönhetően értékes tárgyi és anyagi juttatást kaptak.

Az ösztöndíj-alapítók nevében Csáky Pál szólt először a díjazottakhoz. Egy szép cél érdekében jó helyen és jókor találkozott három ember – jegyezte meg. Hozzátette,

anno nem is sejtették, hogy a kezdeményezésük egyfajta nívódíjjá alakult a két ipolysági gimnázium közegében.

Felszólalásában kifejtette a gimnáziumi lét életre szóló meghatározó jellegét. Örömét fejezte ki, hogy az egykori kezdeményezésük táptalajra talált. Az ipolysági gimnáziumok jó hírét igenis tovább lehet és kell vinni – hangsúlyozta végső üzenetként.

Csáky Pál (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Vanda Károly rövid hozzászólásában elmondta, felemelő érzés, hogy mindig örömmel fogadják őket a város tanintézményeiben. Kívánta a mai fiataloknak, hogy találják meg azt a közeget, ahol örömmel élnek és ahol örömmel fogadják őket.

A 25. jubileumi ösztöndíjátadáson jelentették be az alapítók, hogy a Millenniumi Ösztöndíj nyílt alappá válik, várják a támogatók jelentkezését. Erről ITT írtunk. Az idei ünnepséget részben ennek jegyében szervezték már meg. A 2025-ös jubileumi eseményről ITT és ITT számoltunk be.

Vanda Károly (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Pásztor Péter/Felvidék.ma

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