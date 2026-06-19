Komárom polgármestere a város legsikeresebb diákjait díjazta

Június 16-án ünnepélyes keretek között fogadta Komárom város vezetése a legjobb diákokat a Tiszti Pavilonban. Az elismerésben azok a diákok részesültek, akiket iskoláik a tanév legeredményesebb tanulóiként jelöltek. A Selye János Gimnázium három diákot nevezett a díjra: Száraz Esztert (IV.A), Ördögh Zsófiát (III.B) és Molnár Mártont (III.N).

Az elismeréseket és okleveleket Keszegh Béla polgármester, Ondrej Gajdáč alpolgármester, valamint Szénássy Tímea, az oktatási és kulturális bizottság elnöke adta át. A díjazottak a Harsányi Alapítvány jóvoltából 100 eurós támogatásban részesültek, emellett a Tripl’s étterem is ajándékutalvánnyal lepte meg a tanulókat.

Száraz Eszter sokoldalú diákunk: élete állandó és meghatározó része a sport, egyedi technikával rajzol, a Mathias Corvinus Collegium tehetséggondozó szakkollégium rendes tagja, fő hobbija az olvasás. Személyében egy valóban különleges képességű, teherbírású, elszántságú, kiegyensúlyozott és becsületes diákot ismerhettünk meg. Idén áprilisban az angol nyelvi olimpia országos döntőjében a 2. helyen végzett.

Angol nyelvi sikereit kitartó, komoly, rendszeres tanulással, sok munkával érte el: az első osztálytól kezdve tanulta a szigorú angol nyelvtant, gyakorolta és fejlesztette az olvasott és hallott szövegértést, kreatív szövegalkotást – szóban és írásban. Rendszeresen részt vett az angol nyelvi olimpia járási és kerületi fordulóiban. Idén a legmagasabb pontszámmal ő lett kategóriájának a Nyitrai kerület győztese. Felkészítő tanára PaedDr. Farkas Enikő volt.

Ördögh Zsófia sokoldalú, tehetséges diákunk – versenyeredményei mind ezt bizonyítják. Nemcsak magyar nyelvi és irodalmi versenyek résztvevője, hanem hasonló szép sikereket szlovák nyelvi és irodalmi versenyeken is elért. Ezen kívül kitűnő csapatjátékos, szívesen és hatékonyan segíti osztálytársait is a tanulásban, illetve az érsekújvári modern tánc egyesületének is oszlopos tagja.

Magyar nyelvi versenyeken elért sikerei: Kazinczy-verseny, Győr: Kazinczy-érmes; Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny – szlovákiai eredményes megoldó; a verseny Kárpát-medencei döntőjének 4-5. helyezettje; Anyanyelvi játékok-nyelvhasználati verseny: területi döntő 1. helyezés, sátoraljaújhelyi döntő 1. helyezés; játSZÓtárs – Grétsi László emlékverseny szuperdöntő: 4. helyezés; Szép Magyar Beszéd – kerületi 1. hely, országos 7. hely.

Magyar irodalommal kapcsolatos versenyeredményei: Tompa Mihály Vers-és Prózamondó Verseny: országos 1. hely; Legere – irodalomtörténeti verseny – országos 1. hely. Felkészítő tanára Spátay Adriana.

Szlovák nyelv és irodalom terén elért sikerei: Hviezdoslavov Kubín – szlovák nyelvű szavalóverseny: járási 1. hely, kerületi 2. hely. Felkészítő tanárai PaedDr. Králik Zsuzsanna és Jóbová Monika.

Molnár Márton a nyolcéves gimnáziumi tagozat kiváló és sokoldalú tanulója. Tanulmányi eredményei több területen is kiemelkedők: a Pitagorasz matematikaverseny járási fordulóján 2. helyezést ért el, a Nec arte Nec marte történelmi vetélkedőn 1. helyezett lett, valamint a Jókai és kora irodalmi versenyen ezüst sávos minősítést szerzett.

A matematikaolimpia járási fordulóján eredményes megoldóként szerepelt – felkészítő tanára PaedDr. Horváth Fél Szilvia. Márton kedves, segítőkész és közösségi ember, akire társai és tanárai egyaránt számíthatnak. Szabadidejében versenyszerűen vízilabdázik, ahol kitartása és csapatszelleme is megmutatkozik.

Diákjainknak és felkészítő tanáraiknak szívből gratulálok elért eredményeikhez, és további szép sikereket kívánok.

Andruskó Imre, az iskola igazgatója

SJG/Felvidék.ma