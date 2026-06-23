Új szállítási szolgáltatást indít Dunaszerdahely a rászoruló lakosok támogatására

Július 1-jétől új szociális szolgáltatással bővíti ellátórendszerét Dunaszerdahely Város Önkormányzata. Az induló szállítási szolgáltatás célja, hogy megkönnyítse az idősek, a fogyatékkal élők, a hátrányos helyzetű személyek, valamint az egészségi állapotuk miatt korlátozott mozgásképességű lakosok mindennapi közlekedését.

A speciálisan kialakított jármű segítségével a jogosultak könnyebben juthatnak el az egészségügyi intézményekbe, hivatalos ügyintézésre, illetve más fontos célállomásokra a város területén. A szolgáltatás munkanapokon 6.30 és 14.30 óra között áll majd a lakosok rendelkezésére.

Kedvező díjszabás a dunaszerdahelyieknek

Az önkormányzat rendkívül kedvező díjszabást alakított ki. A Dunaszerdahelyen állandó lakóhellyel és egészségügyi igazolással rendelkező, csökkent mozgás- és tájékozódási képességű személyek számára az utazás díja mindössze egy euró. Ugyancsak egy eurót fizet az érintett személy kísérője is, míg a város által biztosított házi gondozási szolgálat munkatársa, illetve a súlyosan fogyatékos (ZŤP-S) igazolvánnyal rendelkező kísérő térítésmentesen utazhat.

Azok a 75 év feletti lakosok, akik csökkent mozgás- és tájékozódási képességgel bírnak, szintén egy eurós díj ellenében vehetik igénybe a gépkocsit. Többcélú utazás esetén a várakozási díj minden megkezdett 15 perc után 0,25 euró.

Előzetes kérelem és a megrendelés menete

A szolgáltatás használatához előzetes kérelem benyújtása szükséges. A K11-es számú nyomtatvány beszerezhető a Dunaszerdahelyi Városi Hivatal információs pultjánál, illetve letölthető a város hivatalos honlapjáról. A kérelmeket a hivatal illetékes munkatársai bírálják el: megvizsgálják a jogosultsági feltételek teljesülését, valamint azt is, hogy a kérelmezőnek nincs-e fennálló adótartozása az önkormányzattal szemben.

A szállítási szolgáltatás kizárólag a jóváhagyott jogosultság birtokában vehető igénybe. A jóváhagyást követően az ügyfelek utazási igényüket a +421 905 446 279-es telefonszámon jelenthetik be munkanapokon 8.00 és 11.00 óra között, legalább 24 órával a tervezett indulás előtt.

Az önkormányzat arra kéri az érintetteket, hogy a K11-es nyomtatványt lehetőség szerint minél hamarabb nyújtsák be, hogy az elbírálás időben megtörténhessen, és a szolgáltatás indulásakor már akadálymentesen utazhassanak.

A városvezetés bízik abban, hogy az új intézkedés jelentős segítséget nyújt majd a rászorulóknak, megkönnyítve számukra az egészségügyi ellátáshoz és a szükséges hivatalos ügyintézéshez való hozzáférést.

Sajtóközlemény, https://dunstreda.sk/hu/Felvidék.ma