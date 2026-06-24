Komáromi kórház: több mint tízmillió eurós fejlesztés sorsa dőlhet el a jövő héten

A komáromi AGEL Kórház F pavilonjának felújítása lehet a következő évek egyik legnagyobb egészségügyi beruházása a térségben. A Nyitra megyei képviselő-testület a jövő héten dönthet arról a támogatásról, amelynek segítségével akár 13 millió eurós fejlesztés indulhatna el az intézményben.

A komáromi AGEL Kórház F pavilonjának felújítása lehet a következő évek egyik legnagyobb egészségügyi beruházása a térségben. A Nyitra megyei képviselő-testület a jövő héten dönthet arról a támogatásról, amelynek segítségével akár 13 millió eurós fejlesztés indulhatna el az intézményben.

Erről is beszélt június 24-én, szokásos havi sajtótájékoztatóján Orosz Örs és Andruskó Imre Nyitra megyei és komáromi városi képviselő.

A beruházás előkészítésének fontosságát jelzi az a statikai szakvélemény is, amely az F pavilon első emelete feletti födémszerkezet problémáira hívja fel a figyelmet. A dokumentum szerint a szerkezet állapotát a falazatok nedvesedése is jelentősen befolyásolja. A képviselők szerint a megye közel egymillió euróval járulna hozzá a beruházáshoz, ami lehetővé tenné, hogy a kórház további, mintegy 10-12 millió eurós európai uniós forrást vonjon be a rekonstrukcióra.

A komáromi kórház épületeinek felújítása az elmúlt években folyamatos volt. Korábban megújult a sürgősségi betegellátó központ, majd az E pavilon energetikai korszerűsítése is befejeződött. A kórház vezetése már 2023-ban további pavilonok felújítását és több osztály korszerűsítését helyezte kilátásba.

Az egészségügyi bizottság nem támogatta

A sajtótájékoztatón elhangzott, a megye egészségügyi bizottsága nem támogatta az előterjesztést, ami meglepetést okozott a déli járások képviselői körében.

Andruskó Imre szerint nehezen érthető az ellenállás, hiszen a beruházás megyei tulajdonban lévő ingatlanban valósulna meg. Mint mondta, a támogatás nem a Magyar Szövetségnek szól, hanem annak a több mint százezer embernek, aki a komáromi régióban él, és akinek szüksége van a kórház fejlesztésére.

A kérdés a jövő hétfői megyei képviselő-testületi ülésen kerül napirendre. Andruskó elmondása szerint a Magyar Szövetség 18 fős frakciója egységesen ott lesz, és támogatni fogja a javaslatot. A frakció jelenleg azon dolgozik, hogy további képviselőket is meggyőzzön a beruházás fontosságáról, és reményeik szerint sikerül biztosítani a szükséges többséget.

A képviselő szerint az AGEL az elmúlt években bizonyította fejlesztési szándékát, ezért a mostani projekt elutasítása a régió érdekeivel is szembemenne. Hat évvel ezelőtt az elmúlt száz év legnagyobb felújítása kezdődött el a komáromi kórházban, négy éve adták át az európai színvonalú sürgősségi betegellátót és azóta is töretlen a kórház szakmai és infrasktrukturális fejlődése.

Egyszeri bérkiegészítés a kulturális és szociális dolgozóknak

Orosz Örs arról is beszélt, hogy a megye idei költségvetésében fennmaradó forrásokból egyszeri juttatást kaphatnak az intézmények dolgozói.

A tervek szerint a kulturális intézmények alkalmazottai egyszeri bruttó 450 eurós, a szociális intézmények dolgozói pedig 800 eurós kiegészítésben részesülhetnek. A program közel kétmillió eurós kiadást jelentene a megye költségvetésének.

A megye segíti a népművelési központot

A sajtótájékoztatón szó esett arról is, hogy a kulturális támogatások körüli bizonytalanságok miatt a komáromi járási népművelési központnak megyei segítségre lesz szüksége.

A képviselők tájékoztatása szerint Nyitra megye 8000 euróval segítené az intézmény programjainak megvalósítását.

Közelednek a választások

A képviselők megerősítették, hogy az október 24-ére kiírt választásokon a megyei választási körzetek nem változnak. A Komáromi járás továbbra is önálló választási körzet marad, és nyolc képviselőt küldhet a megyei testületbe.

Komáromban sem várható jelentős módosítás: a jelenlegi tervek szerint marad a 25 tagú képviselő-testület és a három választókörzet.

Orosz Örs újabb eljárásokról beszélt

A sajtótájékoztató elején Orosz Örs ismét szólt a személye ellen indított eljárásokról. A képviselő szerint továbbra is több, általa nacionalistának nevezett szervezet támadja a Felvidék szó használata, a Szlovákia útikönyv, illetve a rimaszombati honvédemlékmű ügyében.

A megye kulturális bizottságának elnöke úgy fogalmazott: szerinte összehangolt politikai támadások zajlanak ellene és a felvidéki magyar közösség szimbolikus ügyei ellen.

A témával portálunk korábban több alkalommal is részletesen foglalkozott: ITT, ITT, ITT és ITT.

Szalai Erika/Felvidék.ma