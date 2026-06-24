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Képriport

Új lakótelepi óvoda adádása Rimaszombatban képekben

HE
HE
Fotó: Gecse Attila/Felvidék.ma

Ünnepélyes keretek között adták át 2026. június 23-án a Dúsa úti alapiskola mellett felépült új óvodát.

Rimaszombatban az 1965-ben létrehozott Dúsa úti lakótelepen, ahol több mint 1100 roma polgár él, kapott helyet az új intézmény. A modern és korszerű környezetet a legkisebbek számára 60 fős kapacitással biztosították.

Az új épület a Szlovák Köztársaság Helyreállítási Tervének támogatásával valósult meg a szlovák Oktatási Minisztérium pályázati felhívását megcélozva. A beruházást az Európai Unió finanszírozta a NextGenerationEU program keretében.

Az átadón jelen volt Alexander Daško, a Szlovák Köztársaság kormányának roma közösségekért felelős kormánybiztosa, aki a közösségi oldalán fejezte ki örömét, hogy Rimaszombatban is segíthette a projektet.

Fotó: Gecse Attila/Felvidék.ma

HE/Felvidék.ma

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