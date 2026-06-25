Sok a jelentkező, de még maradt pénz a nőgyógyászati rendelők fejlesztésére

Jelentős érdeklődés övezi Nyitra megye járóbeteg-ellátó rendelők fejlesztését támogató pályázatát, a nőgyógyászati szakrendelések számára elkülönített keret azonban továbbra sem merült ki – hangzott el Orosz Örs és Andruskó Imre megyei képviselők szokásos havi sajtótájékoztatóján.

A Nyitra megye által tavasszal meghirdetett pályázati program célja a járóbeteg-ellátás fejlesztése, a szakrendelők korszerűsítése, valamint az orvoshiány enyhítése a régióban. A támogatásból a rendelők műszaki fejlesztése, eszközbeszerzése és korszerűsítése is megvalósulhat.

A képviselők tájékoztatása szerint az idei kiírásra számos pályázat érkezett, a rendelkezésre álló keretek jelentős részére már jelentkeztek a szakorvosok.

A nőgyógyászati szakrendelések számára elkülönített támogatási keret ugyanakkor továbbra sem merült ki, ezért a megye továbbra is várja az érdeklődő nőgyógyászok jelentkezését.

Orosz Örs emlékeztetett arra, hogy a program elsődleges célja a szakrendelések megőrzése és fejlesztése, különösen azokban a térségekben, ahol az orvosutánpótlás és a szakemberhiány egyre komolyabb problémát jelent.

A Nyitra megye által meghirdetett pályázat a járóbeteg-ellátó rendelők fejlesztését szolgálja, és a támogatás révén a rendelők korszerűbb környezetben, jobb műszaki feltételek mellett fogadhatják a betegeket. A program egyik kiemelt célja, hogy a fiatal szakorvosok számára is vonzóbbá tegye a régióban való munkavállalást.

Portálunk korábban már beszámolt arról, hogy Nyitra megye pályázatot hirdetett a járóbeteg-ellátó rendelők fejlesztésére. További információkat a pályázatról ITT olvashatnak szlovák nyelven.

Szalai Erika/Felvidék.ma