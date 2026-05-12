Vág-híd, támogatások és komáromi fejlesztések – sajtótájékoztatót tartott Orosz Örs és Andruskó Imre

A Vágfarkasd és Szelőce közötti új komp építéséről, a komáromi Vág-híd várható lezárásáról, a megyei dotációk szűkösségéről és több folyamatban lévő kulturális fejlesztésről is beszéltek havi sajtótájékoztatójukon Orosz Örs és Andruskó Imre megyei és városi képviselők.

A sajtótájékoztató elején Orosz Örs a legutóbbi Nyitra megyei közgyűlés döntéseit ismertette. Elmondta, hogy a testület idei életműdíját a vágfarkasdi Miholics Zoltán kapta, aki a helyi sakkélet meghatározó alakjaként és a bátorkeszi sakkklub alapítójaként vált ismertté. Az ünnepélyes díjátadóra ősszel kerül sor Nyitrán.

A megyei döntések között kiemelte a Vágfarkasd és Sókszelőce közötti komp ügyét is. Mint fogalmazott, a régi komp műszakilag teljesen tönkrement és elsüllyedt, az új úszómű azonban már kivitelezési szakaszban van, és várhatóan még a nyár vége előtt átadják. Az új kompot a komáromi hajógyár készíti, amely több mint négyszáz embernek ad munkát. Az új szerkezet nagyobb teherbírású lesz, így mezőgazdasági gépek szállítására is alkalmas lesz, ami jelentős segítséget jelenthet a térség gazdálkodóinak.

Orosz ugyanakkor komoly problémára figyelmeztetett a komáromi Vág-híd közelgő felújításával kapcsolatban. Elmondása szerint a teljes lezárás idején Komárom keleti irányból gyakorlatilag elzáródik, és csak nagy, gútai kerülővel lehet majd a városba jutni. A képviselő szerint szükség lenne ideiglenes megoldásra, például katonai híd vagy komp biztosítására, hogy a város közlekedése ne bénuljon meg teljesen a munkálatok idején.

A kulturális ügyek között Orosz Örs fontos előrelépésként említette a Zichy-palota ügyét. A megye tíz évre előre kifizeti Komárom városának az épület bérleti díját, mintegy 150 ezer euró értékben, amelyet a város visszaforgat az épület korszerűsítésére. Elsősorban a fűtési rendszer felújítását végzik el, mivel az elmúlt időszakban többször is problémát okozott a kiállítóterek kifűtése. A képviselő emlékeztetett arra is, hogy a Jókai bicentenárium idején a látogatók és a dolgozók is nehéz körülmények között voltak kénytelenek használni az épületet.

Andruskó Imre a sajtótájékoztatón több városi és megyei kérdésre is kitért. A városi ügyek között külön foglalkozott a KFC stadionjának és a klub jövőjének kérdésével. Andruskó Imre a KFC jövőjével kapcsolatban arra figyelmeztetett, hogy bár Komárom városa évi 200 ezer euróval járul hozzá a stadion működtetéséhez, szerinte ez az összeg önmagában nem biztos, hogy elegendő lesz. Ezért azt kérte a polgármestertől, hogy a klub vezetésével közösen dolgozzanak ki vészforgatókönyvet arra az esetre, ha a magyarországi támogatások csökkennének vagy megszűnnének. Úgy véli, a városnak és a klub vezetésének időben fel kell készülnie erre a helyzetre.

Andruskó részletesen beszélt a megyei támogatási rendszer idei eredményeiről is. Elmondta, hogy a Komáromi járás kulturális támogatásokra 36 378 eurót kapott, miközben az igényelt összeg ennek több mint négyszerese volt. Idegenforgalmi célokra 7795 euró jutott, sportaktivitások támogatására pedig kevesebb mint nyolcezer euró. Mint fogalmazott, ilyen alacsony összegeket lehetetlen teljesen igazságosan szétosztani. A támogatásokból ugyanakkor igyekeztek minél több szervezetet és közösséget részesíteni, köztük kulturális intézményeket, civil szervezeteket és helyi médiumokat is.

Kiemelte azt is, hogy a megye feltöltötte az úgynevezett ifjúsági sportalapot, amelyből minden regisztrált utánpótlás-sportoló után ötven euró támogatás igényelhető. Elmondása szerint tavaly Komáromból mindössze három klub élt ezzel a lehetőséggel, ezért arra kérte a járás sportegyesületeit, hogy a jövőben aktívabban pályázzanak ezekre a forrásokra.

A sajtótájékoztatón szó esett az új egészségügyi pályázati felhívásról is. Andruskó elmondta, hogy a megye honlapján már elérhető az a pályázat, amely ambulanciák és járóbeteg-rendelők fejlesztését támogatja európai uniós forrásból. A támogatás mértéke a projekt összegének 92 százaléka lehet, az önrész nyolc százalék. Becslése szerint a megye területén akár száz-százhúsz rendelő is sikeresen pályázhat, a Komáromi járásból pedig tíz-tizenöt rendelő részesülhet támogatásban. A képviselő arra biztatta az orvosokat és szakrendelőket, hogy éljenek a lehetőséggel.

A tájékoztató végén Orosz Örs a műemlékvédelmi támogatások idei eredményeit ismertette. Elmondta, hogy sikerült arányosan forrásokat biztosítani a déli és az északi régiók számára is. A támogatott projektek között szerepel a komáromi erőd, az Újvár kaszárnyaépülete, a gímesi vár, az izsai templom, az ógyallai templom, valamint az ógyallai Feszty-kastély felújítása is. Utóbbi esetében már a második ütem támogatásáról döntöttek. Orosz reményét fejezte ki, hogy hosszabb távon sikerül olyan eredményt elérni, mint Zselízen vagy Százdon, ahol évek alatt, fokozatos támogatásokkal sikerült megmenteni és helyreállítani fontos műemlékeket.

A sajtótájékoztató végén Orosz Örs bemutatta az új sajtófalat is, amely történelmi Felvidék településnév-tábláival és különböző korszakok emlékeivel idézi meg a régió múltját és kulturális örökségét.

Orosz Örs újságírói kérdésre röviden kitért a „Felvidék" szó használata miatt ellene indított eljárásokra is. Mint ismert, a megyei kulturális bizottság elnökeként korábban azért került támadások kereszttüzébe, mert egy magyar nyelvű útikönyv borítóján és szövegében szerepelt a történelmi Felvidék megnevezés, valamint magyar földrajzi nevek is helyet kaptak a kiadványban.

Szalai Erika/Felvidék.ma