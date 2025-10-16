Nehéz idők várnak ránk – szezonnyitó sajtótájékoztató Komáromban

Szezonnyitó sajtótájékoztatót tartott Andruskó Imre és Orosz Örs Komáromban. A Magyar Szövetség két Nyitra megyei és komáromi városi képviselője a megyei szinten elért eredményeiről és Komárom aktuális önkormányzati témáiról számolt be.

Orosz Örs hangsúlyozta, Nyitra megyében a Magyar Szövetség csapata nemcsak megyei szinten, de országosan is a legnagyobb képviselőcsoportot alkotja. Komárom kapcsán kiemelte, itt van Nyitra megye legtöbb magyar vonatkozású kulturális intézménye. „Mi vagyunk a fenntartói a könyvtárnak, a színháznak, megyei tulajdonú a kórház például, és hát természetesen a másod- és harmadrendű utak kezelője is a megye és a szociális ellátásnak is egy jelentős szeletét látja el” – magyarázta.

Az aktuális témák közül kiemelte a megyei utakon lévő közúti jelzőtáblák kétnyelvűsítését. „Az 588-as utat választottuk ki elsőnek, hiszen az egy olyan főút Dunamocs és Málas között, amelynek a teljes szakasza a megye területén található, és amely három magyarlakta járáson is áthalad”. Orosz kijelentette, a táblák kétnyelvűsítése a magyar közösség egyenjogúságát, erősebb jogérzetét, és az otthonosságérzetét növeli – egy olyan joggyakorlat tért vissza, ami egyébként a masaryki Csehszlovákiában bevett gyakorlatnak számított – jegyezte meg.

Mint mondta, azokon az útszakaszokon kerülnek ki az új táblák, ahol egyébként a teljes vonalon megvalósul a táblák cseréje. Az ismert, barna színű, turisztikai desztinációkat jelző táblák kapcsán kifogásolta azok egynyelvűségét. Nyitra megye területén 96 ilyen tábla van – ezeket is szeretnék cserélni. A Sine Metu egyesülettel ezért elindítottak egy elsőrendű főút menti kétnyelvűsítési akciót és körülbelül egy év hivatali ügyintézés után végül sikerült négy darab kétnyelvű barna táblának az elhelyezését legalizálni egy elsőrendű főút mentén Gömörben. „Ez egyelőre egyesületi beruházásként valósul meg, de közel 9 négyzetméter felületű hatalmas táblákról van szó, melyeket mi terveztünk és jóváhagyattunk a különféle hivatalokban, és ezek éppen a jövő héten kerülnek ki Gömörben, összesen négy tábla” – mondta. Orosz szerint ezzel precedenst teremtenek az országban.

A komáromi, Nyitra megye fenntartása alá tartozó két intézmény kapcsán megjegyezte, Laboda Róbert lett a Komáromi Közművelődési Intézet igazgatója, amely egy nyolc személyt foglalkoztató kulturális intézmény, s a fiatalok iskolán túli képzésével foglalkozik. Az új igazgató személye garancia arra, hogy minden itt élő nemzeti közösség ügye megfelelő szinten legyen képviselve – vélekedett. Emellett a Szinnyei József Városi Könyvtár eddigi vezetőjét, Fabó Máriát a megye újraválasztotta az intézmény igazgatójának – Orosz szerint ez is annak a jele, hogy az igazgató jól végzi a munkáját.

Andruskó Imre megjegyezte, a Magyar Szövetség színeiben Orosz Örssel ketten képviselik a pártot a 27 fős városi testületben és bár kisebbséget alkotnak, mindent megtesznek azért, hogy a város jól működjön. Kiemelte a hetes lakótelep parkolási rendszerének megreformálására vonatkozó igyekezetet, amely a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben meghiúsul. „Nem lehet fizetőssé tenni a parkolást a lakótelepen ebben a helyzetben. Elfogadjuk, hogy baj van, hogy szabályozni kell az autók számát, de most nagyon rossz döntés volna, ezért ez lekerült a napirendről” – mondta. Megemlítette, hogy számos lakossági megkeresést kap a katolikus temető kapcsán, amelyhez a városnak tulajdonképpen semmi köze, hiszen a katolikus egyház tulajdona, és az egyház megbízottja kezeli a temetőt. „Van egy fontos önkormányzati feladat azonban: a temető működési rendjéről és a temetői árjegyzékről a testületnek szavaznia kell.” Andruskó ezért szeretné, hogy a testület elé kerüljön téma.

Az országos témák kapcsán kiemelte, a kormány körülbelül 150 milliót akar elvonni a városoktól és a falvaktól – ez Komárom esetében 1 millió 200 ezer eurót jelent – jövőre ennyivel csökkenne Komárom költségvetése, ami óriási problémákat okozhat – vetítette előre. A konszolidáció kapcsán kifejtette: a nyugdíjasoknak jogosan járó 13. havi nyugdíj 800 millió eurójába kerül az államnak, amire nincs fedezet és hitelből kell fedezni. Ezen felül jövőre befagyasztják a béreket, megemelik az egészségügyi járulékot 4%-ról 5%-ra, tehát a bérek értéke csökkenni fog.

A megye kapcsán arról beszélt, az utóbbi 6-7 évben, mióta megerősödött a megyei tanácsban a Magyar Szövetség, látványos fejlődésnek indultak a megye déli járásai. „Lehet, hogy úgy tűnik első ránézésre, hogy aránytalanul magasabb összeg jut a déli régióba, de hangsúlyozni kell, ez a felzárkóztatási program része, hiszen évtizedekig épp ezt a régiót hanyagolták” – fogalmazott. Andruskó szerint ezért fontos, hogy a magyar párt bekerüljön a parlamentbe, mert ha nem lesz ott magyar párt, magyar képviselők, akkor a déli régiók fejlesztésére nincs esély.

Szalai Erika/Felvidék.ma