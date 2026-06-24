A palásti Szent György-templom adott otthont az szlovákiai magyar katolikus iskolák országos tanévzáró ünnepségének. A június 24-ei hálaadó szentmisén és azt követő ünnepségen több felszólaló idézte gróf Esterházy János ismert gondolatait: „Nincs helye a lemondásnak”. Felvidéki magyar katolikus iskolákként sincs helye lemondásnak. Magyar nyelvünk és a keresztény hitünk megtartása fontos alappillérei a közösségeinknek – hangzott el a palásti templomban.

A hit, a tudás a közösségeinket erősíti – fogalmazott rövid köszöntőjében Gyönyör László palásti lelkiatya.

A hálaadó szentmise főcelebránsa Balga Zoltán, a prágai magyar hívek lelkivezetője volt.

„Egy nagy közös ügy köt össze bennünket, a katolikus hitünk, a magyarságunk és az Isten által tanúsított szeretetünk”

– jegyezte meg prédikációjában Balga Zoltán atya. Mint hozzátette, azért jöttünk össze, hogy megköszönjük a Jóistennek ezt a tanévet. A felvidéki magyar katolikus iskolák közössége egy szívként dobban ma Paláston, a hálaadó szentmisén – jelezte az atya.

A katolikus iskola sokkal több egy intézménynél, egy család, egy szellemi műhely, ahol formálják az embert – hangzott el az ünnepségen. A keresztényi értékeink egyre fontosabbak és meghatározóbbak a mai rohanó világunkban. Közösségeinknek mindenkor tartást ad a hitünk és a magyarságunk.

Balga Zoltán kiemelte, Esterházy János óriási példakép a felvidéki magyarság számára.

„Esterházy olyan ember volt, aki a legnehezebb időkben sem adta fel, hűséges maradt a hitéhez, a nemzetéhez, a lelkiismeretéhez. Nincs helye a lemondásnak, ez az egyik legismertebb üzenete, amely ma is időszerű”

– szögezte le az atya.

A Te Deum után a szlovákiai magyar katolikus iskolákat összefogó Patrona Nostra közhasznú társaság díjátadó ünnepsége következett. Az ünnepségen jelen voltak az ország magyar katolikus iskoláinak képviselői, megyei és önkormányzati képviselők, a tágabb környék polgármesterei.

Cúth Hohler Erika, a házigazda Palásthy Pál Egyházi Alapiskola igazgatója köszöntötte az egybegyűlteket. Mint elmondta, bár különböző iskolákból jövünk, ma ugyanaz köt össze bennünket: hitünk, magyar anyanyelvünk, közös értékeink és az a felelősség, amelyet a gyermekeink jövőjéért vállalunk.

„Kívánom, hogy a mai együttlétünk legyen a találkozás, a megerősödés, az öröm ünnepe”

– zárta gondolatait az iskolavezető.

Gubík László, a Magyar Szövetség országos elnöke kifejtette, a méltóságteljes ünnepen van mit megünnepelni és van miért hálát adni.

Kiemelte a katolikus értékrend fontosságát, amely a 21. században is mérvadó. Isten szolgája, gróf Esterházy János idézetére reagálva jelezte: ma sincs itt a helye a lemondásnak.

Ma közösen adtunk hálát az elmúlt iskolaév minden öröméért és kihívásaiért – ezt már Madarász Róbert, a komáromi Marianum egyházi iskolaközpont igazgatója és Patrona Nostra közhasznú társaság vezetője mondta az ünnepségen. Köszönetet mondunk a közösségben megért hitért, a helytállásért – tette hozzá.

Az országos tanévzárón a pedagógusokat és tanulókat is díjazták. Mint Madarász Róbert ezzel kapcsolatban megjegyezte: a keresztény értékeket teremtőket díjazzák, akik csendben végzik áldásos munkájukat, akikre mindig lehet számítani, akik példát mutatnak a közösségeinknek.

„Szelíd harcosai azoknak az értékeknek, melyet a közösségeink képviselnek”

– húzta alá az igazgató.

A palásti templomban az alábbi tanulók részesültek elismerő oklevélben: Marczal Jennifer (Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola – Ipolyság); Balta Rita (Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont – Szepsi); Mikó Dávid (Szent István Egyházi Alapiskola –Szádudvarnok); Borka Eszter (Nagyboldogasszony Egyházi Iskolaközpont – Gúta); Vas Miklós (Marianum Egyházi Iskolaközpont – Komárom), Gazdag Máté és Hohler Dávid (Palásthy Pál Egyházi Alapiskola – Palást).

Az elismerő okleveleket Köpöncei Péter, Palást polgármestere, Kázmér László, a Palásthy Pál Egyházi Alapiskola igazgatóhelyettese adta át.

Ugyancsak átadásra kerülnek a pedagógusok részére a Közösségünk Szolgálatáért díjak. A 2025/26-os tanévben az alábbi pedagógusokat tüntették ki: Bacsa Beáta ((Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola – Ipolyság); Spisák Andrea ((Szent István Egyházi Alapiskola –Szádudvarnok); Szabó Nóra (Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont – Szepsi); Csóka Melinda (Szent János Apostol Egyházi Alapiskola és Óvoda – Dunaszerdahely); Bucsek Tamás (Nagyboldogasszony Egyházi Iskolaközpont – Gúta); Németh Klára (Marianum Egyházi Iskolaközpont – Komárom); Velebný Zsuzsanna (Palásthy Pál Egyházi Alapiskola – Palást).

Az ünnepélyes díjátadáson a házigazda alapiskola tanulói adtak műsort, ezzel is meghittebbé téve a jeles eseményt.

Az eseményről szóló képriport ITT található.

Pásztor Péter/Felvidék.ma