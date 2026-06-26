A Comenius Egyetem három újabb nemzetközi rangsorban is a legjobb szlovákiai egyetem

A pozsonyi Comenius Egyetem három újabb nemzetközi rangsorban is a legjobb szlovákiai egyetem. Erről Eva Kopecká, az egyetem szóvivője tájékoztatta a TASR-t. Emlékeztetett a Comenius Egyetem előrelépésére is a QS World University Rankings 2027 rangsorban, ahol a 684. helyről a 662. helyre került.

Az első rangsor a Times Higher Education Sustainability Impact Ratings 2026 (THE SIR 2026). A legfrissebb értékelésben a Comenius Egyetem megőrizte helyét a 601–800. hely közötti sávban az 1603 értékelt intézmény között. A THE SIR 2026 azt vizsgálja, miként járulnak hozzá az egyetemek az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak teljesítéséhez. Figyelembe veszi a kutatásban, az oktatásban, az intézmény felelős irányításában, valamint a közösségekkel való együttműködésben betöltött szerepüket.

A második a University Ranking by Academic Performance 2025–2026 rangsor, amely az egyetemek akadémiai teljesítményét publikációs és idézettségi mutatók alapján értékeli.

Az egyetem ebben a világ 3000 értékelt felsőoktatási intézménye között a 860. helyen végzett.

Harmadikként a Comenius Egyetem egy másik nemzetközi értékelésben, a U.S. News 2026–2027 Best Global Universities Rankings rangsorban is helytállt. Ebben a világ 105 országának 2250 értékelt intézménye közül a 801. helyet szerezte meg.

„A Comenius Egyetem helyezése több rangos nemzetközi rangsor első ezer helyezettje között – ami például a CWUR rangsora szerint a világ legjobb felsőoktatási intézményeinek felső 3,6 százalékába sorol bennünket – fontos megerősítése munkánk, kutatásunk, oktatásunk és társadalmi szerepvállalásunk minőségének” – állapította meg Marek Števček, a Comenius Egyetem rektora.

SZE/Felvidék.ma/TASR