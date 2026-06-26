Az iskola, amely nemcsak tanít, hanem szeretettel és türelemmel teli légkört is teremt

A Párkányi Speciális Alapiskola 1962-ben alakult. Akkor még Kisegítő Iskola néven működött, 2000-től pedig Speciális Alapiskola lett a hivatalos elnevezése. Az intézményt nemcsak helyi, hanem környékbeli diákok is látogatják. Több mint fél évszázados fennállása alatt sok-sok kis- és nagydiák került ki a falai közül.

Jelenleg az iskola 1–9. évfolyamában 12 osztályban 74 diák tanul, ebből 3 szlovák és 7 magyar osztályban. Az iskolaköteles kisdiákokat csak pszichológiai javaslatra vehetik fel. A tanulókat a pszichológiai kivizsgálás alapján, értelmi fogyatékosságuk szerint három kategóriába sorolják: „A” – enyhe értelmi fogyatékosság, „B” – középsúlyos értelmi fogyatékosság, „C” – súlyos értelmi fogyatékosság. Az iskolában jelenleg négy autista osztály működik huszonkét tanulóval.

Az intézményben összesen 19 pedagógus dolgozik, beleértve a pedagógiai asszisztenseket és a nevelőnőket is. Az oktató-nevelő munkát egy iskolapszichológus és két segédnevelő is segíti. Az iskola fenntartója a Nyitrai Regionális Iskolaügyi Hivatal.

Mgr. Botlík Jolán 1995-től az iskola alkalmazottja, 1998-tól 2019-ig pedig az intézmény igazgatója volt. 2019 és 2024 között igazgatóhelyettesként dolgozott. 2024-ben az iskola megbízott igazgatója lett, 2025-től pedig ismét az intézmény vezetője.

A tanév végéhez közeledve kivételes ünnepi alkalomra került sor az iskola udvarán. Az igazgatónő örömmel jelentette be, hogy az intézmény egy új rehabilitációs létesítménnyel gazdagodott, amelynek megvalósításához a Smurfit Westrock Foundation Alapítvány 70 000 euróval járult hozzá.

Az „SW Foundation” néven több nemzetközi szervezet is működik. Céljuk, hogy reményt nyújtsanak és támogatást adjanak a kiszolgáltatott közösségeknek az oktatás, az egészségügyi ellátás és a környezetvédelem terén, hogy az érintettek új célokat találhassanak az életükben.

Az igazgatónő köszöntőjében üdvözölte a megjelent vendégeket. Az alapítvány részéről jelen volt Mgr. Marek Polák vezérigazgató, Anikó Bogdányiová, a vezérigazgató asszisztense és kommunikációs nagykövete, valamint Ing. Július Mazán innovációs menedzser. Köszöntötte továbbá Ing. Eugen Szabót, Párkány polgármesterét és Mgr. Dominika Blahákovát, a város alpolgármesterét.

A Nyitrai Regionális Iskolaügyi Hivatalt Ing. Jozef Porubský igazgató, Mgr. Jana Bartová, a személyügyi osztály vezetője, valamint Dr. Ingrid Hrnčárová, a módszertani osztály vezetője képviselte. Az igazgatónő üdvözölte az intézmények vezetőit, a városi hivatal további képviselőit, a tervezőt, az építkezés kivitelezőit, valamint a sajtó képviselőit is.

Köszöntőjében kiemelte: „A Speciális Alapiskola nem csupán az oktatás helyszíne. Olyan intézmény, ahol nap mint nap találkozik a szakmai tudás, az emberséges hozzáállás, a türelem és az a rendíthetetlen elkötelezettség, hogy segítsük a gyermekeket képességeik és lehetőségeik kibontakoztatásában.

Minden egyes fejlődés, minden új mozdulat, minden előrelépés jelentős siker, amely mögött a gyermekek és a szakemberek közös erőfeszítése, kitartó munkája és elhivatottsága áll.

Bízom benne, hogy ez az új létesítmény intézményünk értékes részévé válik, és a legfontosabbak, gyermekeink javát fogja szolgálni. Bízunk benne, hogy a jövőben hozzájárul egészségük megőrzéséhez, fejlődésük támogatásához és életminőségük javításához.

Legyen ez a rehabilitációs terem a remény, a fejlődés, a mosolyok és az új lehetőségek helyszíne, ahol tanulóink örömüket lelik a mozgásban, új készségeket sajátítanak el, átlépik saját határaikat, és bátorságot merítenek ahhoz, hogy higgyenek saját képességeikben.”

Az igazgatónő megköszönte valamennyi vendégnek, a városnak, mindazoknak, akik segítették a megvalósítást, valamint az iskola személyzetének a támogatást és a munkát.

Az ünnepi megnyitón Szabó Eugen ismertette a város iskolahálózatát, amely örömöt, de időnként gondot is jelent a város életében, főként a gazdasági problémák megoldása terén. Mint elmondta, a problémás helyzetek minden alkalommal megoldódnak, és a sok iskola a város számára reményt adó jövőt is jelent. Külön elismeréssel szólt a speciális alapiskola igazgatónőjéről, valamint a szakpedagógusok példás közös munkájáról. Virággal köszönte meg az igazgatónő munkáját.

Az adományozó alapítvány nevében Marek Polák vezérigazgató és asszisztense, Anikó Bogdányiová is örömüket fejezték ki, hogy ez az iskola is bekerült a támogatottak körébe.

Az ünnepi pillanatot követően megnyitották a rehabilitációs központot, majd az iskola diákjai bemutatót tartottak a sporteszközök használatával.

A vendégek és a megjelentek számára nagyon kedves ajándék volt az iskola diákjainak rövid kultúrműsora, amelyben szlovák és magyar versekkel, tánccal, valamint sportbemutatóval örvendeztették meg a közönséget. A vidám gyerekek felszabadult fellépése mögött érezhető volt az a szeretetteljes háttér, amelyet oktatóiktól kapnak.

Az ünnepség után a vendégek megtekinthették az iskola külső és belső tereit, valamint a diákok munkáiból, eredményeiből és klubtevékenységéből összeállított állandó kiállításokat. Az iskola sok tanuló számára valóban második otthont jelent.

Dániel Erzsébet/Felvidék.ma