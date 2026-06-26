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Programokkal, koncerttel és frissítőkkel avatják fel a megújult szökőkutat

25 év után megújult az Európa-udvar szökőkútja

Felvidék.ma
Felvidék.ma

Huszonöt év után megújult külsővel várja a látogatókat az Európa-udvar egyik jellegzetes látványossága. A szökőkút, amely hosszú éveken át Komárom egyik legkedveltebb közösségi terének meghatározó eleme volt, teljes körű felújításon esett át, és hamarosan ismét a városlakók és a látogatók kedvelt találkozópontja lehet.

A felújításra a szökőkút műszaki állapota miatt volt szükség, mivel negyedszázados működés után átfogó rekonstrukciót igényelt. A munkálatokat a KOMVaK – Komárom város víz- és csatornaművei Rt. valósította meg Komárom Városával együttműködésben. A cél az volt, hogy megőrizzék a belváros egyik jellegzetes szimbólumát, és új életre keltsék azt.

A rekonstrukció során a szökőkút technológiai és építészeti szempontból is teljesen megújult. Kicserélték a vezetékeket, a szivattyúkat, a vízsugarakat, a belső burkolatot és a csempéket, valamint korszerű LED-világítást is telepítettek.

Az új technológiának köszönhetően a szökőkút működése megbízhatóbb, gazdaságosabb és látványosabb lesz, különösen az esti órákban.

A megújult szökőkút Komárom Városa és a KOMVaK sikeres együttműködésének eredménye. Közös céljuk a közterületek folyamatos szépítése és a városlakók életminőségének javítása. A beruházás nem csupán egy műszaki létesítmény felújítását jelenti, hanem befektetés egy olyan közösségi térbe, amely minden komáromi lakosé, és a város társadalmi életének fontos része.

Ünnepélyes átadó és a program

A KOMVaK és Komárom Városa szeretettel vár minden érdeklődőt a megújult szökőkút ünnepélyes átadására, amelyre

2026. június 26-án, pénteken 18.00 és 22.00 óra között kerül sor az Európa-udvarban.

18.00 – A rendezvény megnyitója és gyermekprogramok a Komáromi Szabadidőközpont szervezésében

19.00 – 20.30 – A Komáromi Művészeti Alapiskola növendékeinek kulturális műsora

20.35 – A megújult szökőkút ünnepélyes átadása a KOMVaK vezérigazgatójának és Komárom polgármesterének részvételével

20.45 – 21.00 – Sajtónyilatkozatok, fotózás és lehetőség az újságírók egyéni kérdéseire

21.00 – A Jazz&You együttes koncertje

A rendezvény teljes időtartama alatt frissítők, az Európa-udvar hangulatát idéző gasztronómiai különlegességek, valamint színes kísérőprogramok várják a látogatókat.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma

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