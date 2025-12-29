Kihívások, összefogás, fejlődés

A 2025-ös évre visszatekintve nemcsak az SZMPSZ programjait és rendezvényeit idézzük fel, hanem azt az utat is, amely során szervezetünk tovább erősítette küldetését a felvidéki magyar oktatás szolgálatában.

Az elmúlt esztendő ismét megmutatta, hogy közösségünk ereje a tudás megosztásában, a szakmai párbeszédben és a térségek, intézmények, pedagógusok közötti együttműködésben rejlik. Ezért éves összefoglalónk nem pusztán események felsorolása: sokkal inkább annak áttekintése, milyen szakmai irányok körvonalazódtak 2025-ben, hogyan reagáltunk a változó környezet kihívásaira, és miként formáltuk azokat a folyamatokat, amelyek a szlovákiai magyar oktatás jövőjét alakítják.

Országos szakmai rendezvénytérkép

Országos rendezvényeink idén is mintegy ezer résztvevőt szólítottak meg, ami jól mutatja, hogy a pedagógusközösség részéről továbbra is valós igény mutatkozik ezekre az alkalmakra. Az év első nagy találkozása a Búcson megrendezett XXIII. Országos Óvodapedagógiai Konferencia volt „Boldog gyermekkor, fejlődő lélek – új utak és hagyományos értékek” mottóval, amely újfent mozgósította az óvodapedagógusok aktív közösségét.

A tavasz kiemelt szakmai eseményeként tartjuk számon az SZMPSZ megalakulásának XXXV., valamint a Szlovákiai Magyar Pedagógusok XXX. Országos Találkozója alkalmából rendezett rozsnyói ünnepi ülést. Ez a nap egyszerre volt szakmai és közösségi mérföldkő: generációk találkoztak és ünnepeltek együtt három és fél évtizednyi pedagógiai és közösségszervező munkát.

A tanév második felében a szakmai műhelyek kerültek előtérbe. Rimaszombatban háromnapos, elmélyült műhelymunka zajlott „Mesterséges intelligencia az oktatásban” címmel, ahol pedagógusok és módszertani szakemberek közösen gondolkodtak az MI tantermi szerepéről. A nyár folyamán Komárom adott otthont a Karvezetők Szakmai Műhelyének, amely a művészeti nevelés egyik legfontosabb felkészítő tere lett idén.

Az év legjelentősebb országos továbbképzése a XXXIII. Jókai Mór Nyári Egyetem volt „Ember, kapcsolat, jövő – eszközök a nevelés új útjaihoz” mottóval. A programok, előadások és beszélgetések különösen élénk kapcsolatot teremtettek a neveléstudomány és az iskolai gyakorlat között.

A tanév megkezdése előtt Bátka adott méltó keretet a Szlovákiai Magyar Iskolák XXV. Országos Tanévnyitójának, októberben pedig Nagymegyeren rendeztük meg a Szlovákiai Magyar Iskolaigazgatók VI. Országos Konferenciáját „A nemzetiségi iskolák fenntarthatósága, fejlesztése, jövőképe” címmel.

Az országos rendezvények sorát az Óvodapedagógusok Országos Társulása által megrendezett VIII. Így tedd rá! pedagógustábor, valamint a Speciális Fejlesztő Szakmák Országos Társulásának novemberi komáromi workshopja zárták. Utóbbi a gyógypedagógia és a fejlesztő szakmák aktuális kérdéseire fókuszált.

Konferenciáink, rendezvényeink mindegyikén neves szakemberek által tartott előadások, gyakorlati foglalkozások, a pedagógusok, szakdolgozók, intézményvezetők közti megbeszélések segítették a megszerzett ismeretek alkalmazását. Az ünnepi alkalmak során elismerésben részesítettük a legkiválóbb pedagógusokat (Ígéretes Fiatal Pedagógus Díj, Németh László-díj, Brunszvik Teréz-díj, Pedagógus Szolgálati Emlékérem).

Területi választmányaink közösségformáló szerepe

Regionális programjaink a közösségépítés legközvetlenebb helyszínei, amelyekre az országos struktúra biztonsággal épülhet. Területi választmányaink idén is kiemelkedő aktivitással szerveztek szakmai napokat, találkozókat, továbbképzéseket és közösségi eseményeket – melyek közül a következőkben ismertetjük a leglényegesebbeket.

Az Érsekújvári TV szakmai napjai a kurrikuláris reform megvalósítását állították középpontba Köbölkúton és Párkányban, kiegészítve regionális népdalversennyel és az Érsekújvár–Udvard útvonalon szervezett pedagógus zarándoklattal. A Komáromi TV által megrendezett négynapos Zöld-inkluzív-digitális címet viselő Komáromi Pedagógiai Napok több tematikus műhelyt és nagy érdeklődést kiváltó előadásokat kínált, lefedve az oktatói munka csaknem teljes spektrumát.

A Léva–Nagykürtös TV Ipolyságon rendezte meg a Honti Pedagógustalálkozót „Boldog gyermek, elégedett szülő, eredményes iskola” mottóval, a Pozsony–Szenc TV pedig ismét megszervezte hagyományos módszertani napját és pedagógustalálkozóját Szencen. A Dunaszerdahelyi TV áprilisi szakmai napjai több helyszínen zajlottak, míg a Galánta–Vágsellyei TV „Fókuszban a tehetség” címmel állított össze regionális programot.

A Losonci TV a XX. Nógrádi Pedagógustalálkozót valósította meg konfliktuskezelési és digitális fókuszokkal; a Tőketerebesi TV a Tanév végi Pedagógusok Találkozójával (TA-PE-TA) zárta a tanévet, és rajzversenyt, valamint szakmai napot is szervezett a mesterséges intelligencia témakörében.

A Rimaszombati TV gazdag programkínálattal vett részt a közösségépítő munkában. Megvalósította az „Így tedd rá!” szakmai napot; valamint olyan továbbképzést szervezett a Rimaszombati Regionális Pedagógiai Központtal (továbbiakban Rsz RPK) együttműködésben, amely a csoporton belüli és csoportok közötti egyéni differenciálás gyakorlati megoldásait mutatta be. A tanév lezárásaként megtartották a Tanítók Tanévzáró Találkozóját (TA-TA-TA), amely eszmecserével, tagtoborzással és közös tervezéssel erősítette a tanítói közösséget. A régió egyik kiemelkedő eseménysorozata a Gömöri Hagyományok Hete volt, amely szintén az Rsz RPK-val közös szervezésben valósult meg Rimaszécsen, Almágyon, Gesztetén, valamint Feleden – és a népi játékok, kézműves mesterségek, népdal- és mesemondó programok révén kapcsolta össze a gyerekeket, pedagógusokat és szülőket.

Ugyancsak a hagyományőrzés fontosságára – a népi foglalkozások, a népdal és a népmese jelentőségére – hívta fel a figyelmet a Nagyrőcei TV Hagyományok Hete programsorozata, amelynek idén Gömörfalva, Sajólénártfalva, Tornalja és Sajógömör adtak otthont. A területi választmány programját egy inklúziós témájú szakmai nap is színesítette, tovább bővítve az idei programévet.

A Kassai TV a zene szerepére fókuszáló műhelyt és digitális önvédelmi workshopot rendezett Buzitán; a Nyitrai TV a Tudományos Diákköri Konferencia, a KATEDRA vetélkedők, valamint a XIII. Legere Irodalmi Verseny szervezéséhez járult hozzá; a Rozsnyói TV pedig alsó tagozatos módszertani találkozókat és erőszakmentes kommunikációs képzést valósított meg.

A Rimaszombati Regionális Pedagógiai Központ (Rsz RPK) tevékenysége

Az Rsz RPK Szövetségünk egyik legfontosabb háttérműhelye, amely a tervezési, véleményezési és megvalósítási folyamatok meghatározó szereplőjeként működik együtt az Országos Választmánnyal, az Országos Elnökséggel és a Rimaszombati, Nagyrőcei, Rozsnyói Területi Választmányokkal. Az Rsz RPK 2025-ben számos olyan programot és szakmai folyamatot koordinált, amelyek a tehetséggondozás, a tantárgyi versenyek, a pedagógiai és a régiós innovációk gyakorlati megvalósítását célozták.

A kibontakozó tudás terei

Diákversenyeink az idén is hangsúlyosan fedték le a műveltségi területek teljes skáláját. Megmérettetéseink nem csupán versenyhelyzetet teremtenek, hanem olyan tereket, ahol a fiatalok felismerhetik saját erősségeiket, és megmutathatják tudásukat a közösségnek.

Az év első felében zajlottak a Szakma Sztár felvidéki elődöntői több helyszínen, széles merítéssel. A nyelvi kompetenciák fejlesztését a XXVIII. Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny és a XIX. Olvasni jó! országos irodalmi vetélkedő, míg a természettudományok iránt érdeklődő diákokat a VI. Öko -Logika Környezetvédelmi Csapatverseny és a IV. Felvidéki Fizikaverseny szólította meg. A Jókai 200 emlékévhez kötődően kiemelt hangsúlyt kapott a XIX. Jókai és kora irodalmi-műveltségi vetélkedő is.

A művészeti önkifejezés fontos fórumai voltak a XVIII. Kaszás Attila Versmondó Fesztivál, a XVIII. Pedagógiai projektnap „Az ember és háziállatai” témával; legkiemelkedőbb tanulóink pedig a X. Felvidéki Tehetségnapon részesültek méltatásban. Az idei esztendőben a csapatok teljesítményét díjaztuk, a Tehetségnagykövet Díjat pedig Zsapka Attila zenész, zeneszerző vehette át.

Nyár elején hétszáz felvidéki diák vett részt a zánkai Erzsébet-táborban, ősszel pedig olyan emblematikus rendezvények zárták a sort, mint a VI. Radnóti Emlékmenet, a XVIII. Harmos Károly Országos Képzőművészeti Pályázat, a XX. Kincskeresők konferenciája, valamint a XIX. Kulcsár Tibor szavalóverseny és a Cogito esszéíró pályázat.

Stratégiai partnerség Magyarország Kormányával

Munkánknak 2025-ben is meghatározó erőforrása volt a Magyarország Kormányával, a Nemzetpolitikai Államtitkársággal, valamint a Belügyminisztériummal fenntartott stratégiai partneri kapcsolat. Ez az együttműködés nemcsak stabil hátteret ad, hanem olyan előremutató szakmai keretet is biztosít, amely lehetővé teszi, hogy Szövetségünk érdemben hozzájáruljon a felvidéki magyar nyelvű oktatás megerősítéséhez, fejlesztéséhez és hosszú távú fenntarthatóságához.

A partnerség eredményeként – saját rendezvényeink mellett – aktív szerepet vállalhattunk több nagy léptékű tematikus program megvalósításában is. A programok között szerepelt a Szakma Sztár tanulmányi verseny, valamint a Virtuózok – Klasszikus Zenei Tehetségkutató és Edukációs Program, amely a zenei tehetséggondozás és az értékes művészeti nevelés zászlóshajójává vált.

A „Szülőföldön magyarul” oktatási-nevelési támogatási program lebonyolításában Szövetségünk több mint egy évtizede lát el jelentős adminisztratív és szervező feladatokat. Idén 46 975 pályázat érkezett be, melyből 45 904 került pozitív elbírálásra. Hálával tartozunk a Nemzetpolitikai Államtitkárságnak, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek, és a Rákóczi Szövetségnek is a partnerségért és a naprakész támogatásért, amely lehetővé tette, hogy 2024-től a szülők elektronikusan is benyújthassák igénylésüket.

A Nemzeti Tehetségprogram Ady-ösztöndíja révén a felvidéki fiatal tehetségek támogatása is szívügyünk, melyet 2025-ben 32 diák nyert el. A pályázat teljes adminisztrációját – a kiírástól az elbírálásig és az elszámolásig – Szövetségünk végzi.

2025-ben új feladatot is kaptunk: Magyarország Kormánya 2025. június 30-án hozott rendelete alapján a külhoni magyar pedagógusok is igényelhetnek pedagógusigazolványt. A felvidéki kérelmek dokumentumait az SZMPSZ dolgozza fel, továbbítja az Oktatási Hivatal felé, majd eljuttatja minden régióba a pedagógusoknak.

Kiadványaink

A tanévre való felkészülés támogatása érdekében Magyarország Belügyminisztériuma, valamint Dr. Maruzsa Zoltán államtitkár úr segítségével idén is gondoskodtunk róla, hogy minden felvidéki magyar diák számára elérhetőek legyenek a pedagógusaink által szerkesztett munkafüzetek. A 2025/26-os tanévre összesen 24 362 kiadvány jutott el a magyar iskolákba, mely számunkra egyszerre jelent komoly felelősséget és jelentős sikert. Kiadványaink közt külön értéket képvisel Ádám Zita: A gömöri magyar iskolák története című kötete, amely hely- és iskolatörténeti szempontból is jelentős forrás lehet a gömöri régió pedagógusai és tanulói számára.

Közösségi mérföldkövek és szervezeti jelenlét

A 2025-ös év nemcsak szakmai programokban, hanem olyan közösségi és intézményi mérföldkövekben is bővelkedett, amelyek a felvidéki magyar oktatás értékalapú identitását erősítették.

I. Jelentős iskolai jubileumok

Az idei évben több intézmény is ünnepelte a magyar nyelvű oktatás újraindításának vagy fennállásának kerek évfordulóját. Ezek az alkalmak nemcsak helyi közösségi események, hanem a felvidéki magyar iskolahálózat kitartásának és értékteremtő munkájának bizonyítékai.

Szövetségünk elnöke az ünnepségeken hangsúlyozta, hogy az iskolai közösségek adják a magyar oktatás élő alapját, és példát mutatnak kitartásból, együttműködésből és helytállásból.

II. Magas szintű szakmai és társadalmi képviselet

2025-ben az SZMPSZ tisztségviselői több protokolláris és szakmai eseményen is jelen voltak. Júliusban meghívást kaptunk Őexcellenciája Dr. Sulyok Tamás, Magyarország köztársasági elnökének pozsonyi hivatalos látogatása alkalmából rendezett fogadásra, amely kivételes alkalom volt a felvidéki magyar közösség képviseletére. Ugyanebben a hónapban sor került egy szakmai találkozóra Tomáš Drucker oktatási miniszterrel, amelyen a nemzetiségi iskolákat érintő aktuális ügyek kerültek napirendre.

III. Szervezeti működés és közösségi szerepvállalás

Az SZMPSZ struktúrája 2025-ben is stabilan működött: rendszeres üléseket tartott az Országos Elnökség és az Országos Választmány, biztosítva a döntéshozatal átláthatóságát és a stratégiai irányok folyamatos egyeztetését. Jelentős közösségi és szakmai szerepvállalásunk részeként Szövetségünk:

alapító tagként működik közre a SZAKC munkájában, ahol a Pogány Erzsébet-díj átadásának lebonyolításáért is felelős (kuratóriumi elnöki feladatkör),

működik közre a munkájában, ahol a lebonyolításáért is felelős (kuratóriumi elnöki feladatkör), aktívan részt vesz a Felvidéki Értéktár Bizottság (FÉB) tevékenységében, amellyel 2025-ben megújítottuk az együttműködés alapdokumentumát.

Ezen túlmenően Fekete Irén elnökasszony ünnepi szónoklatot mondott augusztus 20-án, Szent István ünnepén, amely méltó alkalom volt a nemzeti összetartozás és a közösségi felelősségvállalás üzenetének megfogalmazására.

Határon átívelő együttműködések

A tavalyi évben az SZMPSZ új szintre lépett a hazai és nemzetközi szakmai együttműködésekben. Első alkalommal csatlakoztunk két ERASMUS+ projekthez: az OktOpusz – Kárpát-medencei oktatásszakmai műhely fejlesztése és működtetése programban 25 felvidéki pedagógus vesz részt az Innovatív Pedagógiai Műhely szakmai irányításával, míg további 15 pedagógusunk a Köznevelési együttműködés a digitális módszerek és eszközök használatának támogatására című projektben tevékenykedik, amely három fő tématerületen támogatja a digitális kompetenciák fejlesztését. Utóbbi szakmai koordinációját az Oktatási Hivatal végzi.

Az együttműködések 2025-ben is lendületesen folytatódtak, és szervezetünk tovább erősítette szerepvállalását mindkét projekt elméleti és gyakorlati megvalósításában.

Élő kapcsolat testvérszervezeteinkkel

Szövetségünk szoros, gyümölcsöző szakmai kapcsolatot ápol a Kárpát-medencei magyar pedagógusszervezetekkel. Együttműködésünk kiterjed a közös programalkotásra, rendezvényeinken való kölcsönös részvételre, valamint a magyar nyelvű oktatás területén megfogalmazott stratégiai célkitűzések összehangolására.

A szakmai együttműködés elmélyítését szolgálja továbbá a Külhoni Magyar Oktatási Tanácsban való aktív részvétel, amely lehetőséget biztosít a közös problémák azonosítására, jó gyakorlatok megosztására, valamint a magyar oktatáspolitika külhoni dimenzióinak összehangolására. A határon túli diákversenyek, kulturális és tanulmányi programok egyaránt hozzájárulnak a pedagógiai közösségek és tanulók közötti kapcsolat erősítéséhez.

Szakmai jelenlét, véleményezés, stratégiai munka

Kijelenthetjük, hogy az SZMPSZ 2025-ben is határozottan képviselte a felvidéki magyar oktatás érdekeit. Erősítettük szakmai kapcsolatainkat a Szlovák Köztársaság Oktatási, Kutatási, Fejlesztési és Ifjúsági Minisztériuma Nemzetiségi Főosztályával, az Országos Ifjúsági és Közoktatási Intézet komáromi részlegével, valamint a regionális pedagógiai központokkal. Képviselőink részt vettek a magyar iskolák speciális helyzetével és a tartalmi reform bevezetésével foglalkozó munkacsoportokban, továbbá jelen voltak a nemzetiségi oktatás kérdéseivel foglalkozó fórumokon is.

Az év során közös szakmai műhely jött létre a Magyar Szövetség, a Comenius Pedagógiai Intézet, a Selye János Egyetem, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara, az Innovatív Pedagógiai Intézet és a Pro Civis szakembereivel, amelynek keretében a szlovákiai magyar közoktatás jövőjére vonatkozó közös stratégia, valamint demográfiai, szociológiai és gazdasági adatokra épülő elemzések, törvénymódosító javaslatok és háttéranyagok készültek. Célunk, hogy a felvidéki magyar iskolák jövője hosszú távon fenntartható, értékalapú és közösségmegtartó legyen. Ugyanakkor világosan látjuk, hogy a demográfiai folyamatok következtében intézményi hálózatunk átalakítása elodázhatatlan.

Törvényi szabályozás, finanszírozás és tartalmi reform kihívás

Az oktatási minisztérium berkeiből június hónapban nyilvános vitára bocsájtottak 6 alapvető közoktatást érintő törvényjavaslatot, melyekhez a fent említett szakmai műhellyel egyetemben több mint 90 módosító javaslatot tettünk, az elfogadásukat tekintve több-kevesebb sikerrel.

Alig jelent meg a módosított törvények végső változata, váratlanul komoly kihívással kellett szembenéznünk, amely a kis létszámú iskolák finanszírozásának rendszerét érinti. A 2026-tól csökkenő „méretarányos szorzó” miatt azok az alapiskolák, amelyek kevesebb mint 250 tanulóval működnek, alacsonyabb normatív támogatásra számíthatnak. Ez a döntés különösen nagy súlyt helyez a felvidéki magyar közösségekre, hiszen településrendszerünkből eredően a kisebb, helyi, identitásőrző iskolák alkotják közösségünk gerincét; így a finanszírozás csökkenése nem csupán gazdasági, hanem pedagógiai és közösségi következményekkel is jár.

Az oktatáspolitikai műhellyel és az SZMPSZ Országos Elnökségével együttműködésben azonnal reagáltunk a minisztérium terveire, mely iskoláink 85,6%-át hátrányosan érintené, némelyeket akár a megszűnés szélére sodorva.

Felhívásunknak 11 250 támogató aláírása adott erős nyomatékot, ennek ellenére a szaktárca csak kompromisszumos javaslatra volt hajlandó, mely az érintett iskolák és fenntartóik számára nem jelent megfelelő anyagi biztonságot.

E kihívás mellett az oktatási reform is komoly alkalmazkodást igényelt tanárainktól, iskolavezetőinktől és fenntartóinktól. Bár a reform célja a tanítás minőségének javítása és korszerű, életrevaló tudás biztosítása, a változások kezelése jelentős felkészülést követelt. Szakmai tapasztalatunkra, sokszínű programjainkra és erős közösségi hálónkra támaszkodva igyekeztünk segíteni, hogy a változás ne kényszer, hanem lehetőség legyen.

Sikerek, tanulságok, megerősödött közösség

Kihívásaink ellenére 2025-öt eredményes évnek tekinthetjük. Pedagógusaink – fiatalok és tapasztaltabbak egyaránt – releváns továbbképzéseken vehettek részt; diákjaink gazdag tehetséggondozó programokban bontakozhattak ki; iskoláink számára biztosítottuk a szükséges kiadványokat; és mindeközben a szakmai diskurzusban megőriztük a magyar oktatás identitását és jövőképét.

Meggyőződésünk, hogy az SZMPSZ a jövőben is akkor lehet igazán sikeres, ha megőrzi szakmaiságát, átláthatóságát és közösségi elkötelezettségét – ezek a legfontosabb erőforrásaink. A közel 3500 tag bizalma, regionális irodáink elhivatottsága, pedagógusaink kreativitása és tanítványaink tehetsége mind azt üzenik: van értelme és ereje folytatni a munkát.

2026-ra az alábbi feladatokat és célokat tartjuk reálisan és elkötelezetten megvalósíthatónak:

a jól bevált konferenciák, diákversenyek folytatása

• további szakmai fórumok szervezése, hogy pedagógusaink felkészülten reagálhassanak az új elvárásokra;

• regionális közösségeink erősítése, az iskolák, diákok és pedagógusok közötti együttműködések és támogatói kapcsolatok tovább mélyítése;

• tudatos érdekképviselet az oktatáspolitikában;

• kiadványaink és taneszközeink bővítése;

• a diákok számára tehetséggondozó, kreatív és közösségépítő programok biztosítása – mert hiszünk abban, hogy az identitás, a közösség és a szakmai tudás egymást erősítik.

Zárszó

Összegzésként elmondhatjuk, hogy 2025 az összefogás, a fejlődés és a kihívások éve volt. A felvidéki magyar pedagógusközösség ereje abban rejlik, hogy – bár vannak korlátaink – képesek vagyunk összefogni, gondolkodni és cselekedni. A jövő, amelyet közösen építünk, ígéretes – feltéve, hogy tudatosan, felelősen és elkötelezetten lépünk tovább.

