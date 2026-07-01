Szerdán utolsó ülését tartja a nyári szünet előtt a szlovák kormány

Szerdán, július 1-jén délelőtt 10 órától tartja 149. rendes ülését a szlovák kormány a pozsonyi kormányhivatal történelmi épületében (Szabadság tér 1.).

A kabinet számára ez lesz az utolsó rendes tanácskozás a nyári szünet előtt.

A miniszterek a tervek szerint legközelebb augusztus 19-én, szerdán ülnek össze ismét rendes kormányülésre.

A 149. kormányülés napirendje több törvénytervezetet, stratégiai dokumentumot és egyéb kormányzati előterjesztést tartalmaz. A részletes program elérhető a szlovák kormány hivatalos honlapján.

A kormány nyári szünete helyett aszálykezelést vár a Magyar Szövetség

A Magyar Szövetség élesen bírálta a kormányt amiatt, hogy a parlament és a kabinet nyári szünetre vonul, miközben az országot rendkívüli hőség és történelmi aszály sújtja.

A párt közösségi oldalán közzétett bejegyzésében ironikusan úgy fogalmazott:

„Ki gondolta volna, hogy a Felvidéken egyszer olyan hőség és szárazság lesz, mint az egyiptomi Királyok völgyében?” Hozzátették, hogy bár érthető a parlament szeptember közepéig tartó szünete, „ezt a forróságot mégiscsak könnyebb a tengerparton elviselni”.

A Magyar Szövetség szerint azonban a rendkívüli időjárási helyzet azonnali kormányzati intézkedéseket követelne.

A párt kifogásolja, hogy nem ismert sem hosszú távú stratégia az aszály kezelésére, sem pedig a károkat elszenvedő gazdák kárpótlására vonatkozó terv.

A közlemény szerint a fenntartható mezőgazdasági program kidolgozása is várat magára, ezért – fogalmaztak ironikusan – „addig pedig marad az esővarázslás” és közzétették Kovács Kati ide vonatkozó zenéjét.

A szlovák kormány szerdán tartja utolsó rendes ülését a nyári szünet előtt, ezt követően a kabinet a tervek szerint augusztus 19-én ülésezik ismét, ugyanakkor szükség esetén rendkívüli ülést is összehívhat.

tasr, Magyar Szövetség / HE, Felvidék.ma