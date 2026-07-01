Nyáron is vár mindenkit Selmecbánya

A nyári szünet időszakában is számtalan programmal és látványossággal várja a látogatókat Selmecbánya. A túrázók, a képzőművészet és a helytörténet iránt érdeklődők, de a fürödni vágyok is megtalálják a számításaikat a csodás környezetben fekvő egykori bányavárosban.

Az UNESCO világörökségi listáján szereplő Selmecbánya a kulturális értékek és épített örökség garmadáját kínálja az év minden szakában.

A nyári forróságban egy-egy múzeum, galéria megtekintése nem csupán az ismeretszerzést, a művészeti élményt szolgálja, hanem az ódon falak hűsítő közeget is adnak a látogatóknak.

Az ilyen intézményekből nincs hiány Selmecbányán. Elég, ha csak az egykori kamarapalota, ismertebb nevén Kammerhof épületegyüttesében lévő múzeumra, az óvárra, a Leányvárra (újvár), vagy a középkori MS mester faragott oltárszobrait őrző Jozef Kollár Galériára gondolunk.

A nyári turistaszezonban a városközpont templomai is nyitva vannak. Július és augusztus folyamán a hét minden napján megcsodálhatjuk az ősi Alexandriai Szent Katalin-templomot a Szentháromság tér sarkán, s a vele szemben lévő evangélikus templom is felfedezésre vár.

A templom és kiállítóterek mellett a hűsölhetünk az éttermekben és a kávézók teraszain. A macskaköves tortuar hangulatos vendéglátóhelyeknek ad otthont. A finom kávé mellett a házilag készített limonádék, alkoholos és alkoholmentes italok gazdag választéka várja a turistákat.

A nyári szezonban beindult a városnéző kisvasút. A Szentháromság térről induló, klasszikus gőzmozdonyt idéző jármű végigbarangol a város utcáin, a jelesebb nevezetességeknél meg is áll.

A kulturális élet eleve gazdag a városban, de a nyári hónapokban még intenzívebb. Hétvégenként az egyes vendéglátóhelyek élő zenével csábítják a járókelőket. A történelmi központ több koncertnek, hangversenynek ad otthont. A hétvégeken jelentősebb eseményeket szerveznek a történelmi belvárosban.

Június végén például triatlonverseny zajlott a festői környezetben. Július első szombatján az Élő Sakk színes kavalkádja vára a látogatókat. A nyár folyamán több fesztivált szerveznek a városban. Szinte minden hétvégére jut egy rendezvény.

A természetkedvelők is meglelik számításaikat Selmecbányán. Selmeci-hegységet számos turista útvonal hálózza be. A több évszázadon át folytatott nemesfémbányászat nélkülözhetetlen tartozékai voltak a bányatavak. Töb- mesterségesen kialakított tó található az egykori bányaváros környezetében.

Ezek nem csupán kedvelt turistacélpontok, több tó fürdőzésre is alkalmas.

Legismertebb ilyen bányató tán a Bacsófalvi-tó (Počúvadlo), ám a hőség idején a történelmi belvároshoz közeli Nagy víztározóban is megmártóznak az emberek.

Gazdag a programkínálat, nagy a választási lehetőség a nyári hónapokban. Érdemes felkerekedni és meglátogatni az egykori Hont vármegyei bányavárost.

Pásztor Péter/Felvidék.ma