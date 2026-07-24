Kreativitás és a mesterséges inteligencia

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ) 2026-ban immár 34. alkalommal rendezi meg hagyományos Nyári Egyetemét, amelynek ezúttal is két helyszín ad otthont. Az első képzésre 2026. július 24–27. között Rimaszombatban, a II. Rákóczi Ferenc Nyári Egyetem keretében, míg a másodikra 2026. augusztus 3–6. között Komáromban, a Jókai Mór Nyári Egyetemen kerül sor.

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége a két nyári egyetem megszervezésével idén is lehetőséget biztosít a pedagógusok számára a szakmai továbbképzésre, a tapasztalatcserére és az együttműködések erősítésére, miközben a résztvevők inspiráló közösségi és kulturális programokon is részt vehetnek.

A pedagógusoknak élményekre és feltöltődésre is szükségük van

Az ünnepélyes megnyitón fiatal tehetségek is bemutatkoztak. Bari Stefánia, a Heuréka Magán Művészeti Alapiskola és a Bátkai Alapiskola diákja zongorajátékkal, Hencz Anna Fruzsina, a rimaszombati Tompa Mihály Református Gimnázium diákja mesemondással nyűgözte le a pedagógusokat.

Fekete Irén, az SZMPSZ elnöke megnyitójában szólt a legfontosabb aktuális kihívásokról, hogyan lehetne a demográfiai és pénzügyi realitások mellett megőrizni a kisiskolák működőképességét és a minőségi, gyermekközpontú oktatást.

Ugyanakkor kifejtette

a pedagógusok lelki feltöltődésének fontosságát, a művészetek személyiségformáló erejét és a mesterséges intelligencia tudatos használatának szükségességét emelte ki.

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke szerint a pedagógusoknak a sok szakmai továbbképzés mellett élményekre és feltöltődésre is szükségük van, különösen azért, mert egyre többük esetében tapasztalhatók a kiégés jelei. A program ezért idén a művészetekre és az új technológiákra is épít, közös célként pedig az emberközpontú, gyermekközpontú oktatás erősítését tűzi ki.

A rimaszombati képzés központi témája „A kreativitás és a mesterséges intelligencia”

Rimaszombatban a rendezvény főszervezője az SZMPSZ Rimaszombati Területi Választmánya Gyurán Ágnes elnök vezetésével. A közel félszáz résztvevő három szakcsoport munkájába kapcsolódik be, amelyek a mesterséges intelligencia oktatási alkalmazását, a mesepedagógiát, a kézművesség pedagógiai lehetőségeit dolgozzák fel.

A nyári egyetem nyitóelőadását Gyarmathy Éva egyetemi oktató, klinikai és nevelés-lélektani szakpszichológus tartotta „A mesterséges intelligencia előnyei és árnyoldalai” címmel. Az előadás az MI oktatásban és a pedagógiai munkában betöltött szerepét, az új technológiában rejlő lehetőségeket, valamint az alkalmazásával járó kihívásokat és kockázatokat helyezte a középpontba.

A téma különösen aktuális a pedagógusok számára, hiszen a mesterséges intelligencia egyre nagyobb hatással van az oktatás mindennapjaira és a tanítási-tanulási folyamatokra.

A szakmai program fontos részét képezik a különböző műhelyek és szakcsoportok

Mint ahogyan azt Ádám Lillától, az SZMPSZ Rimaszombati Területi Választmányának alelnökétől megtudtuk a II. Rákóczi Ferenc Nyári Egyetemen idén új pedagógiai módszerek, a kreativitás, a mesterséges intelligencia, a mese és a kézművesség egyaránt helyet kaptak.

A nyári egyetemek célja, hogy

korszerű szakmai ismeretekkel, gyakorlati módszerekkel és közösségi élményekkel gazdagítsák a felvidéki magyar pedagógusokat. Ezért az idei képzések kiemelt figyelmet fordítanak a pedagógiai megújulásra, a kreatív oktatási módszerekre és a modern kihívásokra.

Az egyik műhely a mesterséges intelligencia pedagógiai alkalmazásával foglalkozik „A mesterséges intelligencia mint valódi varázsszó a pedagógus kezében” címmel. A foglalkozást Vajdaságból Árpás Attila, a péterrévei Samu Mihály Általános Iskola matematika- és informatika tanára vezeti.

Első foglalkozásként közösen alkothatták meg a Nyári Egyetem indulóját az MI segítségével.

A résztvevők másik csoportja a mesék világával ismerkedhet meg. A „Mesevilág, csodavilág” című műhelyt Tegdes Egyházi Dóra, a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöke, pedagógus és mentor vezeti, aki a mese pedagógiai és kreativitást fejlesztő szerepére helyezi a hangsúlyt.

A harmadik szakcsoport a kézművesség pedagógiai munkában betöltött szerepével foglalkozik. A műhely vezetői Benko Pál, a Füleki Gimnázium biológia–kémia szakos pedagógusa és népi kézműves, valamint Benkoné Horkay Tünde, a füleki Mocsáry Lajos Alapiskola alsó tagozatos pedagógusa és kézműves, a Motolla Kézműves Baráti Kör vezetői, akik gyakorlati megközelítésben mutatják be, hogyan válhat a kézműves tevékenység a pedagógiai munka értékes és kreatív eszközévé.

Benkoné Horkay Tünde itt vehette át a Németh László-díjat

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Magyarország Belügyminisztériumának kezdeményezésére 2026-ban is felajánlotta a lehetőséget, hogy az iskolák pályázzanak a Belügyminisztérium által adományozandó köznevelési díjakra, köztük a Németh László-díjra, amely pénzjutalommal, emlékéremmel és oklevéllel járt.

A kitüntetésre olyan, a köznevelés területén nevelő-oktató pedagógiai munkát végző pedagógusokat lehetett felterjeszteni, akik munkásságuk során a gyermekek harmonikus személyiségformálásában, valamint a különleges gondoskodást igénylő gyermekek és tanulók segítésében elkötelezetten, kiemelkedő eredményességgel, odaadással és hosszú időn át, legalább 25 éve tevékenykedtek.

Benko Tünde méltán érdemelte ki az elismerést, melyet Fekete Irén SZMPSZ elnöktől vehetett át a Nyári Egyetem ünnepélyes megnyitóján.

A szakmai programokat kulturális és közösségi kísérőrendezvények egészítik ki

A Nyári Egyetemen résztvevők többek között városnézésen is részt vehetnek Rimaszombatban Pósa Judit idegenvezetésével, valamint Csontváry nyomában Gácsra is ellátogathatnak. A program lehetőséget teremt a pedagógusok szakmai fejlődésére, tapasztalatcseréjére és a közösségi kapcsolatok erősítésére is. Hétfőn pedig csoportos kirándulásra indulnak Lillafüredre.

A komáromi Jókai Mór Nyári Egyetemen a szervezők hat szakcsoport indítását tervezik. Valamennyi csoport ott is 15 órás akkreditált szakmai képzést kínál, amelyet kulturális és közösségi programok tesznek teljessé.

Majer Anna pályázati koordinátor elmondta a rendezvényeket Magyarország Kormánya / Miniszterelnökség, Nemzetpolitikai Államtitkárság, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., a magyarországi Belügyminisztérium és a szlovákiai KULT MINOR – a nemzeti kisebbségek kultúráját támogató alap egyaránt támogatja.

A Jókai Mór Nyári Egyetem ünnepélyes megnyitóját 2026. augusztus 3-án, 10.00 órakor tartják Komáromban, a Tiszti pavilonban.

Pósa Homoly Erzsébet felvételei

HE/Felvidék.ma