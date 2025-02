Ahol a helytörténet és a helyi értékek megőrzése fontos

Immár több mint három évtizede működik az ipolysági székhelyű Honti Múzeum és Galéria Baráti Köre. A civil szervezet a városhoz kötődő értékek mentése, helytörténeti ismeretátadás mellett a helyi múzeum tevékenységét is támogatja. A több mint hetven taggal rendelkező szervezet február 21-én tartotta meg évzáró gyűlését.

Ipolyság kulturális életében igen jelentős tevékenységet folytat a Honti Múzeum és Galéria Baráti Köre. Saját rendezvényei mellett támogatja a Honti Múzeum és a Simonyi Lajos Galériában megvalósuló gazdag eseménysorozatokat, valamint a város egyéb kulturális rendezvényeinek megvalósítását is segítik, sokszor társszervezőként bonyolítják le azokat.

Meglepően sok rendezvényen vettek részt ténylegesen a baráti kör tagjai, hasznos munkát végeztek a város kulturális, közösségi életében

– fogalmazott a vezetőség az évzárón.

Tóth György, a Honti Múzeum és Galéria Baráti Körének vezetője röviden összefoglalta a szervezet 2024-es tevékenységét. Mint elhangzott, a tagok minden évben jelen vannak a szklabonyai Mikszáth Kálmán megemlékezésen és a balassagyarmati Madách Imre megemlékezésen is. Támogatják és segítik a Simonyi Lajos Galériában megvalósuló kiállítások megszervezését. A tagok rendszeresen részt vesznek a múzeumi és galériabeli eseményeken.

A helytörténeti ismeretek továbbadása a kezdetektől fogva fontos célkitűzéseik között szerepel. Ennek nagyon jó színtere a minden évben augusztus elején megrendezett Ipoly-napi konferencia, ahol az Ipoly mente helytörténete, természeti kincsei kerülnek előtérbe.

Ugyancsak a baráti kör támogatásával valósultak meg az egykori zsidó lakosságról való megemlékezések. 2024 júniusában például öt botlatókövet lepleztek le az Ipoly menti városban. Ebből egyet a baráti kör finanszírozott. A Homok városrészben található zsidótemetőben a Mártírfeliratok nyomában rendezvény szintén a baráti kör társszervezésében és Kapusta Krisztina vezetésével valósult meg 2024 áprilisában.

Mindamellett a város által szervezett egyéb rendezvényeken is aktívan jelen vannak, így a nemzeti ünnepeinken rendszeresen koszorúznak a kör tagjai.

Magyarországi szervezetekkel is gyümölcsöző kapcsolatot tartanak fent. A szobi Börzsöny Múzeum Baráti Körrel már több évtizede együttdolgoznak. Több programot, előadást és kiállítást szerveztek meg közösen. A Váci Múzeum Egyesülettel is kitűnő kapcsolatot ápolnak.

A nyári időszakban tanulmányi kirándulásokra is sor kerül. Ezen közös alkalmakkor legtöbbször az Ipoly mente épített örökségeit keresik fel, tájházakat, falumúzeumokat, templomokat járnak be. A szobiakkal és a váciakkal közösen távolabbi kirándulóhelyeket keresnek fel a Felvidéken, avagy az anyaországban. A szobiakkal legutóbb 2024 nyarán Tatát barangolták be. Itt megtekintették többek között a Nagy János-emlékkiállítást is. A váciakkal Zólyom és környékére jutottak el ugyancsak tavaly nyáron.

Az évzárón Pálinkás Tibor, a Honti Múzeum és Simonyi Lajos Galéria vezetője beszámolt az általa vezetett két intézmény előző évi tevékenységéről, valamint ismertette az idei évi programokat. A vezető kiemelte a baráti körrel folytatott remek együttműködést. A tagság segítette többek között a múzeumok éjszakájának megvalósulását is – hangzott el az évzárón.

Ugyancsak szóltak az idei évhez kapcsolódó kerek évfordulókról.

A Jókai-emlékév mellett Pongrácz Lajos születésének kétszáztizedik évfordulójára emlékeznek az idén, valamint Farkas István születésének 125. és halálának 50. évfordulója van 2025-ben.

A szervezet szeretne méltóképpen megemlékezni az említett évfordulókról – szögezte le a vezetőség.

A Honti Múzeum és Galéria Baráti Köre a kilencvenes évek legelején alakult. A célkitűzései között szerepelt a múzeumalapítás az Ipoly menti városban, ez 1995-ben meg is valósult. Erre is emlékeznek majd Ipolyságon az év folyamán.

A helytörténeti értékek felkarolása, az épített örökség megvédése szintúgy a tevékenységi körükbe tartozik. Ennek jegyében szervezik meg a rendezvényeiket is. Jelenleg több mint hetven tagja van a baráti körnek, ipolyságiak mellett a környék településeiről is többen.

Pásztor Péter/Felvidék.ma