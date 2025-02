Donald Trump szerint az orosz elnök kész lenne elfogadni európai békefenntartó erők jelenlétét Ukrajnában – az amerikai elnök erről újságírók előtt beszélt, amikor Emmanuel Macron francia elnököt fogadta hétfőn a Fehér Házban.

Az Egyesült Államok elnöke közölte, hogy a békefenntartók kérdéséről kifejezetten beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, akinek nincs kifogása ez ellen. Az elnök azt is kifejtette, hogy Oroszországgal szeretne elérni gazdasági téren is előrelépést, ami érinthet Oroszországban is megtalálható ritka ásványi kincseket.

„Ők rendelkeznek olyan értékes dolgokkal, amiket mi tudnánk használni, mi pedig rendelkezünk olyan dolgokkal, amiket ők tudnának használni”

– fogalmazott Donald Trump a lehetséges amerikai-orosz gazdasági viszonyrendszer alapját illetően, és hozzátette, hogy egy ilyen kapcsolat a világ tartós békéje szempontjából is hasznos volna.

Az amerikai elnök újságírói kérdésre elmondta, hogy akár már ezen a héten, vagy a következő héten találkozhat Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, ha az amerikai-ukrán gazdasági partnerségről szóló megállapodás aláírásra kerül Washingtonban. Megjegyezte, hogy szívesen látja az ukrán államfőt fehér házi dolgozószobájában, és hozzátette, hogy közel van az egyezség véglegesítése.

Emmanuel Macron a háború után Ukrajnának nyújtandó biztonsági garancia lehetséges részének nevezte európai békefenntartók állomásoztatását.

A francia elnök hangsúlyozta, hogy ezek a csapatok nem a frontvonalak közelében helyezkednének el és nem lennének részesek a konfliktusban, feladatuk annak biztosítása lenne, hogy a békét a felek tiszteletben tartsák.

Hozzátette, hogy a biztonsági garanciák tartalmazhatnak további elemeket, mint az ukrán hadsereg kapacitásépítését. Megállapította, hogy az ukrajnai rendezésben mindenkinek megvan a szerepe, valamint fontosnak mondta az egységet a végrehajtásban.

MTI/Felvidék.ma