A Fico-kormány a jövő évre is energiaár-támogatást ígér

A Fico-kormány jövőre is energiatámogatást ígér, annak ellenére is, hogy az államháztartás további konszolidációs intézkedéseit tervezik. Az energiaárak kordában tartása mindig Fico szívügyének számított, s ezúttal is megerősítette, hogy jövőre is folytatják a háztartások támogatását az elektromos energia, a távfűtés és gáz árának finanszírozásában.

A TA3 politikai vitaműsorában kijelentette, nem akarják a háztartásokat energiaársokknak kitenni, hiszen folyamatosan a stabil árak garantálását hirdetik. A korábbival ellentétben azonban feltételezhető, hogy az energiatámogatás jövőre már nem lesz általánosan érvényes, hanem személyre szabott, azaz rászorultság szerinti. Robert Fico szerint a Saková vezette gazdasági minisztérium már dolgozik a támogatási elvek kidolgozásán.

Azt, hogy a szlovákiai háztartásokat jövőre is meg akarják védeni az energiaárak drágulásától, egy hete Ladislav Kamenický pénzügyminiszter is kilátásba helyezte, aki a konszolidációs intézkedésekért felel, s mint mondta,

számol a gáz, az elektromos energia és a távfűtés árának támogatásával, azzal a feltétellel, hogy ez a támogatás már nem általános, hanem személyre szabott lesz.

A pénzügyminiszter kívánatosnak tartja, hogy jövőre az általánosról áttérjenek a személyre szabott támogatásra. Mint mondta, az energiadotációnak köszönhetően idén csökkentették az infláció mértékét és a támogatás nagyon sok háztartásnak jelentett segítséget. Mint mondta, találniuk kell erre pénzt a költségvetésben, s az erre vonatkozó részleteket még megvitatják a koalíciós tanácsban.

Az állam által nyújtott energiatámogatásnak köszönhetően immár harmadik éve nem kellett a lakosságnak az elektromos energia, a gáz és a távhő árának drágulásával szembesülnie.

A gáz és a távfűtés ára a tavalyi szinten maradt az általános, mindenkire érvényes állami energiatámogatásnak köszönthetően, ami az államnak idén közel 235 millió eurójába kerül.

Nem drágult az elektromos energia sem, sőt, egyes háztartások számára olcsóbb lett. Ez elsősorban a kormány és a Szlovák Elektromos Művek közötti egyezménynek, konkrétan annak köszönhető, hogy a szolgáltató idén is 61 euró/megawattóra áron adja a háztartásoknak az áramot. Mindezek mellett készek a kormánnyal történő megegyezés alapján jövőre is hasonlóan kedvező árat számítani.

