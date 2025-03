Az Ipoly menti Esterházy-tisztelők nagyböjti zarándoklata

A Via Mariae Polgári Társulás Ipoly menti zarándoklatainak szervezője, Velebny Gábor hívta meg a helyi és a távolabbi térség hívő közösségét a nagyböjti zarándoklatra, így érkeztek zarándokok a Lévai, az Érsekújvári és a Nagykürtösi járás helységeiből.

Március 15-e esős szombatján gyülekezett a lelkes csapat az ipolyfödémesi Szent Mihály-templomban, ahol szentmisét mutatott be Gyurász Pál ipolyhidvégi plébános, aki a gyalogos zarándoktúrán lelki vezetőként tartott velük.

A nemzeti ünnep kapcsán, az 1848-as márciusi eseményeket Tóth Magdolna, Ipolyfödémes polgármestere idézte fel a templom falai között, majd megkoszorúzták a templom belső falán elhelyezett Esterházy-emléktáblát, amikor Molnár Imre történész, Esterházy-kutató emlékezett a felvidéki mártírpolitikus életére és mártírhalálára.

A márciusi hónap első napjai két alkalmat adnak az Esterházy-emlékezésre, hiszen Esterházy János 124 évvel ezelőtt, március 14-én született és 68 évvel ezelőtt, március 8-án tért meg a Teremtőhöz.

Ebből az alkalomból zarándokol el évente, újra és újra, nagyböjt idején a Ipoly menti palócok hívő közössége, akik az időjárás viszontagságai ellenére – miként a tavalyi évben és az idén is – esőben is teljesítik vállalásukat.

Ipolyfödémesről indult a húszfős csapat, hogy megtegye a 21 kilométeres körtúrát. A cél a Hont megye keleti részén található magasmajtényi 500 méter magas dombon található kálvária elérése volt, ahol a helyi szlovák hívek meleg teával várták az évente visszatérő zarándokcsoportot.

Esterházy János szellemiségében imádkoztak magyar és szlovák nyelven a jó viszonyokért, az egyetértésért és a békéért.

A magasmajtényi kálvárián az Esterházy János mártírságát felidéző keresztutat végezték el, majd visszaindultak Ipolyfödémesre. Addigra eláll az eső, és az imádságban megtett út után, az ipolyfödémesi kultúrházban az önkormányzat által biztosított agapéval várták a zarándokokat, amelyhez érkezett felajánlás azon család részéről, akik nem tudtak részt venni a zarándoklaton.

Velebny Gábor szervező elmondta, hogy az elvégzett zarándoklat lelki feltöltődést adott számukra, mely megerősíti a nagyböjti idő jelentését és üzenetét.

„A szentmisén való részvétel, az emlékezés percei, majd az esőben megtett úton elmondott imák, a rózsafüzér elimádkozása, végül a keresztúti ájtatosság elvégzése által lelkileg közelebb kerültek Esterházy János személyéhez, az ő üzenetéhez és ránk testált örökségéhez”

– mondta el Velebny Gábor, a felvidéki Via Mariae Polgári Társulás elnökségi tagja, majd hozzátette, hogy az „idei évben meghirdetett Szentévben, mely a Remény zarándokai jegyében zajlik, mi is jobban megértettük azt, hogy milyen üzenetet hordoz Esterházy János hűsége és mártírhalála, mely nemcsak a felvidéki magyarok számára, hanem az egy hazában élő nemzetek számára is megszívlelendő üzenet” .

Berényi Kornélia/Felvidék.ma