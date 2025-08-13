Hasmenés gyermekeknél: hogyan segíthet a banán, és mikor kell orvoshoz fordulni?

A hasmenés gyakori probléma, különösen családi nyaralások során. Míg a felnőttek általában könnyen átvészelik, a gyerekeknél súlyos szövődményeket, például kiszáradást okozhat. Elsősegélyként segíthet a banán vagy vény nélkül kapható hasmenés elleni szerek, de komolyabb tünetek esetén orvoshoz kell fordulni.

Erre Miroslav Nagy elsősegély-oktató és mentős figyelmeztetett a TASR hírügynökségnek nyilatkozva.

„A hasmenés önmagában nem életveszélyes, a szervezet így szabadul meg a káros anyagoktól, például rossz ételtől vagy italtól. Gond akkor van, ha hányás, láz társul hozzá, vagy a gyerek nem iszik elég folyadékot”

– magyarázza Nagy. A kiszáradás gyerekeknél gyorsabban alakul ki, mint a felnőtteknél, és akár sokkos állapotot is előidézhet.

Ha a gyerek bágyadt, száraz a szája, sötét a vizelete vagy nem vizel, azonnal orvost kell hívni.

A megelőzés kulcsfontosságú: nyaraláson csak megbízható forrásból származó vizet igyunk, kerüljük a jéggel hűtött italokat, különösen az egzotikus országokban. „Gyerekeknél a hasmenést egyszerű étrendi probléma vagy ismeretlen ételallergia is kiválthat. Enyhébb esetekben a banán természetes módon szilárdítja a székletet, de receptre felírt hasmenés elleni szerek is segíthetnek” – teszi hozzá Nagy.

A hasmenés ellentéte, a székrekedés stressz, hosszú utazás vagy megváltozott napirend miatt alakulhat ki. „Ilyenkor fontos a rostban gazdag étrend, a mozgás és természetes megoldások, például az aszalt szilva” – tanácsolja a szakember.

Ha a hasmenés vagy székrekedés néhány napon belül nem javul, vagy láz, hányás, hasi fájdalom, bágyadtság, netán eszméletvesztés jelentkezik, azonnal orvoshoz kell fordulni. „A gyors reakció megelőzheti a komolyabb bajt” – hangsúlyozza Nagy.

tasr/Felvidék.ma