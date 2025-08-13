Határozatképtelenség miatt meghiúsult az egészségügyi miniszter leváltására irányuló kísérlet

A parlament szerdán nem tárgyalt a Kamil Šaško (Hlas-SD) egészségügyi miniszter elleni bizalmatlansági indítványról. Az ülés megnyitásakor ugyanis sem az első, sem a második kísérlet során nem volt határozatképes a tisztelt ház…

A tárgyalóteremben mindössze 62 képviselő jelentkezett be jelenlévőként, ami kevesebb, mint a szükséges létszám. A parlament csütörtökön (augusztus 14-én) próbál újra tárgyalni az indítványról.

Šaško visszahívását az ellenzék kezdeményezte a parlamentben. Az indok a mentőszolgálati engedélyek kiadására vonatkozó tender volt. Az ellenzéki képviselők a pályázat átláthatatlanságát kifogásolták, szerintük előre meghatározott nyertesekkel zajlott. Šaško a kritikákra reagálva kijelentette, hogy nem tűr semmilyen botrányt vagy „mutyit”. Kérte a főügyészt, hogy vizsgálja meg a kiválasztási eljárás törvényességét. Bejelentette továbbá, hogy a tendert törvényes módon érvénytelenítik. A mentőszolgálat operatív központja szerdán meg is szüntette a pályázatot.

tasr/Felvidék.ma