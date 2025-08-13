Home Itt és Most Határozatképtelenség miatt meghiúsult az egészségügyi miniszter leváltására irányuló kísérlet
Itt és Most

Határozatképtelenség miatt meghiúsult az egészségügyi miniszter leváltására irányuló kísérlet

Holnap próbálkozik ismét az ellenzék

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Kamil Šaško (Fotó: SITA/Tomáš Bokor)

A parlament szerdán nem tárgyalt a Kamil Šaško (Hlas-SD) egészségügyi miniszter elleni bizalmatlansági indítványról. Az ülés megnyitásakor ugyanis sem az első, sem a második kísérlet során nem volt határozatképes a tisztelt ház…

A tárgyalóteremben mindössze 62 képviselő jelentkezett be jelenlévőként, ami kevesebb, mint a szükséges létszám. A parlament csütörtökön (augusztus 14-én) próbál újra tárgyalni az indítványról.

Šaško visszahívását az ellenzék kezdeményezte a parlamentben. Az indok a mentőszolgálati engedélyek kiadására vonatkozó tender volt. Az ellenzéki képviselők a pályázat átláthatatlanságát kifogásolták, szerintük előre meghatározott nyertesekkel zajlott. Šaško a kritikákra reagálva kijelentette, hogy nem tűr semmilyen botrányt vagy „mutyit”. Kérte a főügyészt, hogy vizsgálja meg a kiválasztási eljárás törvényességét. Bejelentette továbbá, hogy a tendert törvényes módon érvénytelenítik. A mentőszolgálat operatív központja szerdán meg is szüntette a pályázatot.

tasr/Felvidék.ma

Kapcsolódó cikkek

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

A parlament elé kell vinni a választás befolyásolásának...

Szlovák fiataloknak beszélt az Esterházy Akadémiáról a Magyar...

Pozsonyban lefeszegették a magyar párt névtábláját

Rólunk nem lehet nélkülünk dönteni

Rekordot döntött júliusban a pozsonyi repülőtér

Visszavonják a vitatott mentőtendert – Šaško új rendszert...

Rekordközeli júniust zártak a szlovákiai szálláshelyek

Lemondott az Egészségügyi Mentőszolgálat Operatív Központjának igazgatója

A kormány energiaár-támogatása nélkül a háztartások többsége számára...

Fico Ukrajnával kapcsolatban is fenntartja a szabad véleménynyilvánítás...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma