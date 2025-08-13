Home Régió Az egyik legnagyobb komáromi magyar általános iskola újul meg
Közel egymillió eurós összegben újul meg Komárom egyik legnagyobb iskolája, a Munka Utcai Alapiskola két pavilonja. A munkálatok során megújul a fűtési rendszer, így az iskola működése is költséghatékonyabbá válik. A szerződés aláírását követően a következő hetekben indul a munka, melynek kivitelezője a Darton Kft.

A komáromi Munka Utcai Alapiskola modernizálása a „C” és „E” pavilonokat érinti. A felújítás, bővítés és az energiaigény csökkentése az összes külső fal és tető szigetelésével, a nyílászárók cseréjével, a belső felületek javításával, az „A” pavilon központi fűtési rendszerének cseréjével és a területi melegvízelosztó-hálózat cseréjével valósul meg.

Az építési munkálatok során az „E” épületben  kicserélik az összes nyílászáró szerkezetet, kicserélik és felújítják az összes belső felületet, új padlószerkezetet helyeznek el, kicserélik a tetőzetet, szigetelik a épület külső szerkezeteit és új higiéniai helyiséget hoznak létre.

Fűtési rendszer modernizációja során lapos fűtőtesteket szerelnek fel, amelyek hőforrása a központi kazánházban található. A „A” pavilonban található kazánházban új központi hőforrás kerül kialakításra. Ez egy új gázkazán, amelyet hőszivattyú egészít ki. Emellett kicserélik a további berendezéseket, mint például a tárolókat, a hőelosztót, a mérő- és szabályozóberendezéseket, a kéménycső-csatlakozást, a hő-, gáz- és villanyvezetékeket.

A projekt teljes költsége 974 975,49 €, ebből a vissza nem térítendő összeg 896 977,45 €. A projekt költségeit a Szlovákia program finanszírozza.

SZE/Felvidék.ma/KVH

