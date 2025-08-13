Home Kitekintő Ukrajna fejezze be a Magyarországra vezető energiaszállítási útvonalak támadását!
Felvidék.ma
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/KKM)

A magyar kormány határozottan felszólítja Ukrajnát, hogy ne veszélyeztesse hazánk energiaellátásának biztonságát, és vessen véget a Magyarországra vezető energiaszállítási útvonalak támadásának ľ írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán a Facebookon.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy

Ukrajna az éjszaka folyamán dróntámadást hajtott végre a Barátság kőolajvezeték egy fontos elosztóállomása ellen az oroszországi Brjanszk megyében.

„Magyarország jelenleg Ukrajna első számú villamosenergia-ellátója, nélkülünk az ukrán energiabiztonság meglehetősen instabillá válna. Különösen ennek tekintetében felháborító a Magyarországot kőolajjal ellátó, így hazánk energiabiztonságában kulcsszerepet játszó Barátság vezeték elleni újabb ukrán támadás” – húzta alá.

„Határozottan felszólítjuk Ukrajnát, hogy ne veszélyeztessék Magyarország energiaellátásának biztonságát,

és fejezzék be a Magyarországra vezető energiaszállítási útvonalak támadását abban a háborúban, amihez nekünk, magyaroknak semmi közünk nincsen!!!” – tette hozzá.

MTI/Felvidék.ma

