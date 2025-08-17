Home Kitekintő Szijjártó Péter telefonon beszélt Szergej Lavrovval
Szijjártó Péter telefonon beszélt Szergej Lavrovval

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) által közreadott képen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (j) és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter találkozója az ENSZ Biztonsági Tanácsa ülésének margóján New Yorkban 2024. július 16-án. (Fotó: MTI/KKM)

Az amerikai külügyminiszter-helyettes után, tegnap este Szergej Lavrov orosz kollégámmal is – aki személyesen volt jelen az alaszkai csúcstalálkozón – váltottam pár szót telefonon – írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán vasárnap.

Szijjártó Péter hozzátette,

Megerősítettem, hogy Magyarország továbbra is a béke oldalán áll, érdekünk a konfliktus tartós rendezése, valamint a béke és a biztonság visszaköltözése Közép-Európába”.

„Elmondtam azt is, hogy mi nagyra értékeljük a csúcstalálkozó létrejöttét, hiszen történelmi tapasztalataink világosak: ha az amerikaiak és az oroszok között civilizált együttműködés van, akkor a világ egy biztonságosabb hely”- tette hozzá.

„Azt pedig reméljük, hogy az Alaszkában elindult békefolyamat megfúrására irányuló minden nyílt és leplezett kísérlet sikertelen marad” – írta Szijjártó Péter.

MTI

