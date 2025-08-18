Home Kitekintő Ukrajna újra megtámadta a Magyarországra vezető kőolajvezetéket
Ukrajna újra megtámadta a Magyarországra vezető kőolajvezetéket

Illusztráció (pixabay.com)

Elfogadhatatlan és felháborító, hogy Ukrajna ismét a Magyarországra vezető kőolajvezetéket támadta Oroszországban, aminek következtében leállt a szállítás hazánk irányába – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn a Facebookon.

A tárcavezető arról számolt be az orosz energiaügyi miniszterhelyettessel, Pavel Sorokinnal folytatott telefonos egyeztetését követően, hogy a szakemberek igyekeznek a lehető leggyorsabban helyreállítani a vezeték üzemeltetéséhez nélkülözhetetlen transzformátorállomást, de egyelőre nem tudják megmondani, mikor tud újraindulni a szállítás.

„Az energiabiztonságunk elleni újabb támadás felháborító és elfogadhatatlan! (…) Brüsszel és Kijev három és fél éve akarja belenyomni Magyarországot az Ukrajnában zajló háborúba, s az energiabiztonságunk elleni egyre gyakoribb ukrán támadások is ezt célozzák”

– hangsúlyozta.

„Tegyük tehát újra világossá: ez nem a mi háborúnk, semmi közünk hozzá, ki akarunk maradni belőle, s amíg mi kormányzunk, ki is fogunk maradni belőle!” – folytatta.

„Végül egy emlékeztető az ukrán döntéshozók számára:

a Magyarországról érkező áram kulcsszerepet játszik Ukrajna energiaellátásában….”

– tette hozzá Szijjártó Péter.

MTI

