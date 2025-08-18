Szent Istvánra emlékeztek a prágai magyar katolikusok

Balga Zoltán plébános, a prága-belvárosi Szent Henrik és Kunigunda-templom mellett működő magyar, szlovák és cseh plébánia vezetője közösségi oldalán osztotta meg, hogyan ünnepelték meg augusztus 17-én, vasárnap Szent István király örökségét a prágai magyar katolikusok.

„Felidéztük Szent István király örökségét, amely nem csupán történelem, hanem élő támasz mindennapjainkban. Jó volt közösen ünnepelni, hogy mi is mindig sziklára építő keresztények legyünk ebben a világban” – fogalmazott.

A plébánia kertjében tartott ünnepi fogadáson Csitári-Rákóczi Gábor Andor, a Magyar Nagykövetség első beosztottja is köszöntőt mondott.

A képeket Fajd János készítette.

Balga Zoltán, FB/Felvidék.ma