Búcsúi szentmise Nagyboldogasszony ünnepén a bényi Kutacskánál

A Felvidék déli régiójában jelentős szakrális hely a Garam mentén fekvő Bény község, melynek határában található a Kutacska néven ismert Mária-kegyhely, ahol évente több alkalommal mutatnak be szentmisét.

Bény nevezetességei közé tartozik az 1217 előtt épült, kéttornyú római katolikus Magyarok Nagyasszonya-templom és a 12 apostolról elnevezett rotunda. A 13. század elején, eredetileg román stílusban épült kolostortemplom egy európai jelentőségű, egyedi román és korai gótikus jegyeket is viselő, késői román stílusú építmény, melyet

a Szentév alkalmából kegytemplomi rangra emeltek, a nyitrai egyházmegye egyetlen magyar templomaként.

A Nagyboldogasszony-főbúcsúra ezúttal is eljött a térség hívő közössége, és a délutáni órákban szép számmal gyülekezett a Szűz Mária-kápolna és a Kutacska térségében, hogy együtt kérje a Nagyboldogasszony közbenjárását.

A helyi önkormányzat és az egyházközség, mint minden alkalommal, most is rendbe tette a Kutacska környékét, és biztosította a feltételeket a szabadtéri szentmise megtartására.

A kegyhely forrásának története I. László király korába vezet vissza, mely Tóth Imréné, született Páldi Rozália (sz. 1903) közléséből maradt fenn:

„Egy alkalommá Szent László királyunk kisebb csapattá üldözői elű menekült. Alkonyatkor má fárattak vótak és megátak megpihennyi a bínyi kűső sáncvőgybe. Katunák és a lovaik is má megszomjaztak, ekkor Szent László király kihúzta hüvejibű a kardját és leszúrta a füves fődbe, majd főtekintett az égre, fohászkodott a Szűz Anyáhó Nagyasszonyunkhó, osztán kihúzta kardját és víz fakadt a helyin, forrás keletkezett. Amiből elolthatták szomjukat a fáratt katunák és állataik is.”

A Garam menti búcsújáróhely már őseink életében is ismert zarándokhely volt, ahová a távolabbi vidékről is gyalogosan, vagy lovaskocsival érkeztek zarándokok pünkösdkor, Nagyboldogasszony és Kisboldogasszony ünnepén.

Ma autóval, busszal, kerékpárral érkeznek a zarándokok a völgybe. Alkalomadtán gyalogos zarándoklatokat is szerveznek a Mária-út vonalán, érintve a bényi kegyhelyet.

Az augusztusi vasárnapon a szentmisét megelőzte a Mária-keresztút, a rózsafüzér és a Lorettói litánia elimádkozása. A szentgyónás szentségének gyakorlására is alkalom adódott, hogy akik teljes búcsút nyerni érkeztek, ezzel a kegyelemmel távozhassanak otthonaikba.

A jelenlévőket Farkas Zsolt esperesplébános, a bényi egyházközség élére ideiglenesen kihelyezett lelkiatya köszöntötte. A szentmisét ft. Lépes Lóránt atya, a felvidéki Mária Rádió Mirjam műsorigazgatója celebrálta oltártestvéreivel.

Lóránt atya a homíliában a Boldogságos Szűz Mária hittitkaiba avatta be a hallgatóságot, amikor Nagyboldogasszony isteni anyaságáról beszélt. Mit jelent ma számunkra Nagyboldogasszony ünnepe? – tette fel a kérdést, majd kifejtette azt a tökéletes szeretetállapotot, amit Szűz Mária mutat számunkra, életünk minden területén, családjainkban, közösségeinkben.

A szentbeszédben is elhangzott a Boldogságos Szűz hálaéneke, a Magnificat, az a Szentírásból vett dicsőítés, mellyel Mária válaszol rokona, Erzsébet köszöntésére:

„…tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát, lám, ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék. Nagy dolgokat művelt velem a Hatalmas, Szentséges az ő neve!…”

Mária testével, lelkével részesült a mennyei dicsőségben a földi élete után. Ebben teljesül a mi reményünk és vágyunk, az Isten országába való eljutás. Isten az ember testét és lelkét is meg akarja dicsőíteni, ennek az elérésére kell törekednie a mai embernek, őrizni a testi-lelki tisztaságot – hangsúlyozta Lóránt atya.

A szentmise keretében sor került az új kenyér megáldására, melyet végezetül szétosztottak a jelenlévőknek. Ünnepi áldással, a pápai és a magyar himnusz eléneklésével zárult a szentmise, és felhangzott az ősi magyar himnusz, a Boldogasszony anyánk is. A kántori szolgálatot Varga Árpás Angelika és Deutsch Krisztina szolgáltatta.

Az ünnepségen jelen volt a Szent István-Szent László-ereklye, és a szentmise után alkalom volt ereklyetiszteletre. A Kutacska vizéből is sokan enyhítették szomjukat és vittek haza az otthon maradottaknak.

Legközelebb szeptemberben, Kisboldogasszony ünnepén lesz szentmise a bényi Kutacskánál.

Berényi Kornélia/Felvidék.ma