Jókai Mária, a népművészet mestere

A nemzeti ünnepek minden magyar ember szívébe büszkeséget csempésznek. A magyar államalapítás a legnagyobb ünnepünk, az, hogy a Kárpát-medencében megéltünk több mint ezer évet, szintén büszkeséggel tölthet el minden magyart.

Megszoktuk, hogy ilyenkor állami kitüntetéseket is átadnak. Idén két kitüntetésátadón vettem részt, augusztus 18-án Pozsonyban a nagykövetség épületében ketten vehettek át elismerést, Kocúr László és Strešňák Gábor.

Augusztus 19-én pedig sofőrként érkeztem Budapestre, a Pesti Vigadóba, ahova egyik példaképemet, Jókai Máriát kísértem. Az Ahán (ma Verebély része) élő pedagógus, néprajzgyűjtő, népművelő a Népművészet Mestere címben részesült. Sok ismerősöm a Zoboraljáról úgy vélekedett, már sokkal korábban meg kellett volna kapnia, hiszen sokuknak ő a mestere. Én pedig azt hiszem, sohasem késő. Jókai Mária ma is nagyon aktív, hagyományőrző műsorok összeállításánál segít, szokásainkat bemutató egész estés programok fűződnek nevéhez, könyveket ír, rendezi a gyűjteményét, kezeli az ahai tájházat, ha kérdezik, válaszol, ezzel is továbbadva tudását.

A Pesti Vigadóban megtartott ünnepi alkalmon Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter mondott ünnepi beszédet. A díjakat a miniszter, valamint Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár és Závogyán Magdolna kultúráért felelős államtitkár adta át. A kultúrműsorban fellépett Boros Misi, a Magyar Táncművészeti Egyetem diákjai és Varga Miklós.

Engedtessék meg nekem, hogy ezúttal eltekintsek a klasszikus méltatástól, a Pesti Vigadóban megtartott állami díjátadón ugyanis nem méltattak senkit, csupán röviden bemutatták a kitüntetett személyiségeket, persze olyanok kaptak elismerést, akik a tudomány és kultúra, a sport és más területeken maradandót alkottak, alkotnak, amelyet méltatni igencsak nehéz. A legtöbbjük megilletődve, alázattal vette át a kitüntetést, hiszen mindegyikük „csak tette, amit kellett.“ Marika néni is így reagált a gratulációkra, „én csak azt tettem, amit a szívem diktált, amit tenni kellett“. Hogy ezzel felbecsülhetetlen munkát végzett, hogy értékeket mentett, azzal tisztában vagyunk. Volt tanítványai csillogó szemmel, szeretettel beszélnek róla. Köszönik, hogy az órák közötti szünetekben velük játszott.

Aki ismeri Marika nénit, tudja, hogy őszinte, a véleményét elmondja, bízik benne, hogy ezzel senkit nem bánt meg, de segít abban, hogy tökéletesebben végezzük feladatunkat. Fiatal korától tette a dolgát: tanítás mellett néptánccsoportot vezetett, zoboralji népi játékokat gyűjtött a gyerekektől, gyűjtötte a viseleteket, lakástextíliákat, hagyományokat, szokásokat. Részt vett a Csemadok által szervezett néprajzi eseményeken, azóta is aktív tagja a Csemadoknak, az ahai tájházat is a Csemadok-alapszervezet nevében kezeli. Gyűjtéseinek eredményeit közzé is tette, többek között A Hét című hetilapban és könyvekben jelentek meg kutatásai. Szívesen tart előadásokat és ragaszkodik a néprajzi egységek pontos megnevezéséhez, feldolgozta a zoboralji hímzésmintákat is. Ez utóbbi munkáját használják a zoboralji mintákat hímző csoportok és egyének.

A Zoboralja szempontjából még egy fontos személyiség kapta meg a Népművészet Mestere díjat, Szuperné Bohus Judit, aki a Zoboralji Örökség Őrzői Hímző- és Viseletkészítő Műhely szakmai segítője. Ő ösztönözte a zoboralji hölgyeket, hogy hímezzenek, verjék a zoboralji csipkét, készítsék a viseleteket. A csoport Tárgyalkotó Népi Iparművész címet szerzett, amelyhez Szuper Judit is nagyban hozzájárult. Judit családját a második világháború után telepítették ki Szlovákiából, így több szállal is kötődik a Felvidékhez.

A Pesti Vigadóban ugyanezen az ünnepségen Miniszteri Elismerő Oklevelet vehetett át kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként a nagykaposi Fabotó Citerazenekar, amely nemrégiben ünnepelte magalapításának jubileumát. Az 1995-ben létrejött zenekar a szűkebb régiója kultúráját ápolja munkásságával.

Délután is adtak át elismeréseket a Pesti Vigadóban. Magas színvonalú szakmai munkájáért a Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést vett át Hanusz Zoltán népzenész, nagybőgőművész, a komáromi Egressy Béni Városi Művelődési Központ kulturális menedzsere, a Figur Polgári Társulás alapító elnöke. Ugyancsak délután kiemelkedő tevékenysége elismeréseként a Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetésben részesült Benko Pál népi kézműves alkotó, a Füleki Gimnázium tanára, a Szlovákiai Magyar Kézműves Szövetség elnöke, a Palócföldi Népi Iparművészek Egyesülete és a Motolla Kézműves Baráti Kör tagja, valamint Benko Tünde népi kézműves alkotó, a füleki Mocsáry Lajos Alapiskola tanára, a Szlovákiai Magyar Kézműves Szövetség, a Palócföldi Népi Iparművészek Egyesülete és a Motolla Kézműves Baráti Kör tagja.

Neszméri Tünde/Felvidék.ma