Kassán kitüntetéseket adtak át nemzeti ünnepünk alkalmából

Nemzeti ünnepünk alkalmából, augusztus 19-én Magyarország kassai főkonzulátusán állami kitüntetéseket adtak át. Hárman kapták meg a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést, melyeket dr. Hetey Ágota főkonzul adott át.

A Himnusz után elsőként Šimkuličová Anna Homonnán élő nyugalmazott újságíró és képzőművész vehette át a kitüntetést, aki a Vihorlát Alatti Paletta (Podvihorlatská paleta) társulás vezető személyisége. Észak-kelet-Szlovákiában elsőként sokoldalúan támogatta és népszerűsítette a magyar kulturális és hadisírgondozó programokat, ezzel a szlovák-magyar-lengyel civil kapcsolatok szervezője és patronálója lett, mivel a két ország között nincs hadisírokra vonatkozó kormányközi megállapodás. Részese az Isonzó, Doberdó régióban és a Kárpátokban található katonatemetőket gondozó tevékenységnek. A szlovákiai Nárcisz Mozgalom aktivistája, mely a rákbetegségből gyógyultakkal foglalkozik.

Hadisírgondozó tevékenysége a Krajczáros Alapítvánnyal (KA) 2010 óta egyre több eredményt hozott, a Felvidék északkeleti részén majd 180 katonatemető háromrészes útikalauzának magyarra fordításában meghatározó szerepet játszott. 2021-ben a Krajczáros Alapítvány közreműködésével báró Bánffy Jenő huszárhadnagy és 12 katonája takcsányi sírkertje a helybéliek együttműködésével megújult. Méltóvá tették a 17-es honvéd gyalogezred repejői és a budapesti 1-es honvédek jobbosi nyughelyét. Mindez az elmúlt tíz esztendő eredménye, amiben Šimkuličovának és férjének oroszlánrésze volt.

Könyvet írt a Homonnához kapcsolódó Andrássy családról, mely szlovákul is hozzáférhető. Kiválóan ismeri a térség magyar történelmi vonatkozásait. Szlovák, lengyel és magyar képzőművészek alkotótáborának szervezője a KA-val karöltve az Ecsettel a békéért projekt keretén belül. Mikor évekkel ezelőtt együttműködést ajánlott a Krajczáros Alapítvány és a Hadtörténeti Múzeum, nem gondolt arra, hogy ez majd mennyivel gazdagítja az életét – nyilatkozta portálunknak. – Nemcsak tolmácsként működött közre, hanem új kapcsolatokat szerzett, több területen is próbálták az együttműködést hasznossá tenni. Részben a Vihorlat Alatti Paletta festőkörével és a KA-val 2014-ben egy kiállítást szerveztek, amit Homonnára is elhoztak az első világháború kitörésének századik évfordulója alkalmából. Ez egy közös projektjük volt, melybe bekapcsolódtak a hasonló érdekeltségű lengyelországi művészi körök. Kiállításokkal, közös festészeti alkalmakkal erősítették a közös történelmi tudatot. Ez az egyik formája volt tevékenységüknek. Azon túl a KA kiadványait említette, melyek fordításában vett részt.

Andrássy Ilona naplója új lehetőség arra, hogy ezt a közös történelmet ne csak hadtörténelmi témaként mutassák be, hanem mint közös történelmünk, kultúránk részét.

Három éve működik a Csemadok homonnai szervezete. Azóta munkájuk új lendületet kapott. Ezt a közös múltat kívánják ápolni. A homonnai könyvtárban tartják rendezvényeiket. Koncerteket szerveznek és számos területen mód nyílik arra, hogy ezt a munkát folytassák. A helyiek is úgy érzik, ez a tevékenység őket is gazdagítja.

A kassai születésű Major György 1974-ben bányamérnöki diplomát szerzett, 1991-ben nyitotta meg kassai hangszerkereskedését. Közéleti tevékenysége akkor domborodott ki, amikor elvállalta az MKP óvárosi szervezetének elnökségét. Ezt a párt átalakulása óta is mindmáig betölti. Kétszer választották meg az Óváros képviselőjének. 2011-ben lehetővé tette, hogy a családja birtokában levő Csáky-Dessewffy palota udvarán felállítsák Esterházy János mellszobrát, aki a kassai választási körzet képviselője volt. Feleségével együtt kiállt és helytállt a keresztyén értékrend és magyar nemzetisége mellett. Aktív politizálásával jobbá kívánja tenni nemzettársai életét, és elérni, hogy a régió hangja mindig hallható legyen. Tudatosan bevonja a fiatalokat a munkába. A kitüntetés nem csupán a politikusnak szól, hanem egy olyan embernek, aki számára fontos az emberi méltóság, a fiatal generációk jövője és a közösségi felelősség szolgálata a régió elkötelezett képviselőjeként.

A köszöneten kívül családja támogatásáért hálás – nyilatkozta portálunknak. – Most másodszor érte meglepetés. Elgondolkozott rajta, hogy ezt a kitüntetést voltaképpen miért kapta. Az első meglepetés akkor érte, amikor Czimbalmosné Molnár Éva főkonzul egy alkalommal fölhívta, hogy ott tud-e lenni reggel 8-kor a Csáky-Dessewffy palota előtt, mert meg akarja mutatni a szobrot. Sólyom László köztársasági elnökkel találkozott, aki háláját fejezte ki, hogy Esterházy János mellszobrát az udvaron elhelyezték. „Magyarságomban apám erősített meg többször. Amikor 1980-ban hazajöttem a szabadságomról, nyugatról, biztatott. Jó, hogy hazajöttél, mert itt rád még szükség van! Te még megéled a berlini fal leomlását. Nemsokára azután meghalt. Amit viszont mondott, azt elraktároztam. Az élet őt igazolta.”

A szintén kassai születésű Zborai Imre Szepsiben él, ahol szerteágazó és gazdag tevékenységet folytat. Az 1989-es változások után aktív tagja lett az Együttélés politikai mozgalomnak, majd az MKP Járási Elnökségének, annak titkáraként is működött, később Köteles László parlamenti képviselő asszisztense lett. A Bódva-völgyi Falvak és Városok szervezőtitkáraként tevékenykedett, a Csemadok Kassa-környéki Területi Választmány titkáraként. Tehát a Bódva völgyében a magyar kultúra napszámosa, ahol majd hetven hagyományőrző csoport működik. Ezek között találunk énekkart, citerazenekart, népdalénekest, mesemondót, szavalót és prózamondót. Főszervezője a jászói Mécs László Szabadegyetemnek, a járási dal- és táncünnepélynek, az Egressy Béni Országos Színjátszó Fesztiválnak, a Bíborpiros szép rózsa népzenei vetélkedő járási és kerületi fordulóinak, a magyar kultúra napja regionális emlékünnepségeinek, a Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó Verseny járási és kerületi fordulóinak, a helyi és regionális megemlékezéseknek, rendezvényeknek. Megalapította az Egressy Béni Fesztivál-díjat. 1994 és 2014 között öt választási időszakban Szepsi önkormányzatának képviselője volt. Magatartásával példát mutat másoknak, miközben meg kíván felelni a kor kihívásainak és vállalja nemzete képviseletét városában és a régióban.

Zborai köszönetet mondva a kitüntetésért, közölte, határtalan boldogság járta át és nagy élményt jelentett számára ez a nap. Közös eredményeik éltető forrása a magyar kultúra. „Kultúránk nem csupán megmaradásunk záloga, hanem ösztönző erő, kimeríthetetlen értékkészlet.” Munkáját nem egyedül végezte, hiszen a közös cél különleges rangot adott annak. Háláját fejezte ki felesége és családja támogatásáért, de barátainak, munkatársainak is. „Tudom, az érdem személyes, de a gyarapodás a közösséggé.” Amikor tudomást szerzett a kitüntetésről, különös melegség járta át, érezte, az anyaország megdicsérte, felemelte, megveregette a vállát. Átfutottak rajta élete pillanatai, helyzetei, jelenetei, hét évtized maradandó és fontos eseményei.

A főkonzult ebből az alkalomból megkérdeztem, mit jelent számára ez az ünnepség. „2020 óta irányítom a kassai főkonzulátus munkáját. Évente két alkalommal kerülhet sor kitüntetések átadására, március 15-e és augusztus 20-a kapcsán. Ez arra a vidékre irányítja a figyelmet. Most három olyan személyiség részesült kitüntetésben, aki a konzuli területen él és munkálkodik. Ez óriási megtiszteltetés a főkonzulátus számára is, ha magyar állami kitüntetéseket adhatunk át.”

A kitüntetetteknek gratulálunk!

Balassa Zoltán/Felvidék.ma