Gímesi Művelődési Tábor: ahol elkezdődik az egyetemi élet

Idén is várja a jelentkezőket és résztvevőket a Gímesi Művelődési Tábor és Gólyatábor, amely évtizedek óta a szlovákiai magyar egyetemisták egyik legfontosabb közösségi találkozóhelye.

A rendezvény gyökerei 1981-ig nyúlnak vissza, amikor a nyitrai Juhász Gyula Ifjúsági Klub tagjai először szervezték meg – kezdetben még saját szórakozásukra. Azóta a tábor az egyik legmeghatározóbb hagyománnyá vált a felvidéki fiatalság körében, sőt, az évek során magyarországi és csehországi testvérszervezetek hallgatói is bekapcsolódtak.

A Gímesi Tábor mindig is több volt egyszerű nyári programnál: közösségi élményt nyújt, amely segít az elsőéveseknek beilleszkedni az egyetemi életbe, miközben a felsőbb évesek tapasztalataikkal támogatják őket

– emelte ki Borovszky László főszervező.

A tábor különlegessége, hogy a szórakozást és a művelődést egyaránt kínálja. A résztvevőket gazdag program várja: szakmai előadások, irodalmi beszélgetések, színházi estek, valamint a közösséget erősítő csapatjátékok és esti koncertek.

A tábor egyik legemlékezetesebb programja a hagyományos túra a festői gímesi várhoz, amely minden évben felejthetetlen élményt nyújt a táborozóknak.

Borovszky László hangsúlyozta, a GMT nem csupán a gólyáknak szól: ez a tábor azoknak is különleges lehetőség, akik már átélték az egyetem első éveit, hiszen visszatérhetnek ide régi barátokhoz, új emberekkel ismerkedhetnek meg, és együtt élhetik át újra a közös beszélgetések, a tábortűz és a nevetések hangulatát.

A tábor összeköti a különböző generációkat, és lehetőséget ad arra, hogy az emberek valóban élvezzék egymás társaságát.

A Gímesi Művelődési Tábor tehát nem csupán egy nyári rendezvény: igazi belépő az egyetemi életbe, ahol a fiatalok egyszerre élhetik át a kulturális fejlődés, a barátkozás és a szórakozás örömét.

A jelentkezés augusztus végéig tart. A regisztrációval kapcsolatos információk elérhetőek a www.gimes.eu oldalon. További információk, fotók és friss hírek a GMT Facebook- és Instagram-oldalán találhatók.

BN/Felvidék.ma