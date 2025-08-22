A vakcinákat biztonságosnak ítélték, Kotlár visszahívását sürgetik

A Szlovák Tudományos Akadémia (SAV) elemzése Oskar Dvořák (PS) parlamenti képviselő szerint bizonyította, amit a szakemberek és a laikusok is már régóta tudtak – a vakcinák teljes mértékben biztonságosak. Dvořák szerint Peter Kotlár, a Covid-19-járvány kezelésének kivizsgálására kinevezett kormánybiztos csak téveszméket és álhíreket terjeszt az oltásról, ezért felszólította a kormányt, hívja vissza funkciójából.

„Felszólítom tehát a Hlas minisztereit, Druckert és Šaškót, hogy állják a szavukat és követeljék a kormánybiztos leváltását. Az adófizetők már így is túl sok pénzt költöttek rá” – jelentette ki a képviselő.

A Szlovák Tudományos Akadémia csütörtökön tájékoztatott a vakcinák elemzésének eredményeiről, miszerint azok csak elhanyagolható mennyiségben tartalmaznak DNS-molekulákat, jóval a határérték alatt.

Figyelmeztetett, hogy a médiában elhangzott kijelentések és bemutatott munkák, melyek szerint nagy mennyiségben tartalmaznak DNS-t, helytelen eljárásokon és/vagy az eredmények hibás értelmezésén alapulnak. Az akadémia tévesnek és félrevezetőnek tartja az ilyen kijelentéseket.

A Szlovák Tudományos Akadémia július végén tájékoztatott arról, hogy elkészítette az elemzést. Jelezte, hogy kész részletezni az eredményeket, amint az egészségügyi tárca meghatározza a megfelelő időpontot. Az oltóanyagok elemzésére még áprilisban kérte fel Kamil Šaško (Hlas-SD) az akadémiát, Kotlár állításaira reagálva.

Kotlár egy elemzés alapján azt állította, hogy a vakcina képes megváltoztatni az emberi DNS-t, ami több komoly megbetegedést is okozhat.

TASR/Felvidék.ma