A kormányfő dönt arról, hogy mikor tárgyal a kormány a Szlovák Tudományos Akadémia jelentéséről

Robert Fico miniszterelnök dönt a Szlovák Tudományos Akadémia (SAV) koronavírus elleni vakcinák elemzéséről szóló jelentésének megtárgyalásáról – közölte Kamil Šaško egészségügyi miniszter, és hozzátette, ő a kormány elé terjesztette a jelentést.

„Arról nem én döntök, hogy mikor kerül az ülés napirendjére” – közölte Šaško, és ismételten hangsúlyozta, hogy

hivatalba lépése óta támogatja a tudományt, a modern megközelítést és a tudósokat, valamint a Szlovák Tudományos Akadémiát, a szlovák tudomány és kutatás zászlóshajóját.

Az egészségügyi miniszter emlékeztetett, hogy Peter Kotlárnak, a járvánnyal kapcsolatos költések vizsgálatáért felelős kormánybiztosnak megadott határidőn belül jelentést kell készítenie a járvány lefolyásáról.

Szerinte a közvélemény is várja a válaszokat az ezzel kapcsolatos kérdésekre. Peter Pellegrini köztársasági elnök szerdán fogadta Martin Venhartot, a Szlovák Tudományos Akadémia elnökét.

A találkozó után javaslatot tett arra, hogy a kormány a lehető leghamarabb tárgyaljon a Szlovák Tudományos Akadémia vakcinák elemzésével kapcsolatos eredményeiről.

Venhart biztosította az államfőt, hogy a szakemberek a kormány és a miniszterelnök kérésének megfelelően dolgozták ki a jelentést. Elmondta továbbá, hogy a legkorszerűbb tudományos módszereket alkalmazták, és mindenféle politikai nyomástól mentesen dolgozták ki a jelentést.

Venhart azért kért találkozót az államfőtől, mert a kormány nem foglalkozott a jelentéssel a múlt heti ülésén. A Szlovák Tudományos Akadémia elemzése szerint a vakcinák csak elenyésző mennyiségű DNS-molekulát tartalmaznak, jóval kevesebbet a megengedett határértékeknél. Rámutatott, hogy a kockázatok, amelyekre Kotlár figyelmeztetett, nem igazolódtak be.

TASR/Felvidék.ma