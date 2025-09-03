Home Itt és Most Danko szerint 2020 és 2023 között „olyan dolgok történtek”, melyek magyarázatra várnak
Itt és Most

Danko szerint 2020 és 2023 között „olyan dolgok történtek”, melyek magyarázatra várnak

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Andrej Danko (Fotó: SITA)

Az SNS tudomásul vette Peter Pellegrini államfő kijelentéseit, melyeket Peter Kotlárnak, a Covid-19-járvány kezelésének ellenőrzéséért felelős kormánybiztosnak címzett – jelentette ki Andrej Danko, az SNS elnöke. Danko ezzel Pellegrini kijelentéseire reagált, melyek az államfő és Martin Venhart, a Szlovák Tudományos Akadémia (SAV) elnökének szerdai találkozója után hangzottak el.

Mint hozzátette, az államfő megint kihasználta a helyzetet és átpártolt a másik oldalra. Olyan témában foglalt állást, ahol senki sem várta.

„A Szlovák Nemzeti Párt nem veszi semmibe a Szlovák Tudományos Akadémiát. Tudomásul vettük a jelentést,

de a vakcinák kapcsán fontosnak tartjuk a szakmai vitát. Meg kell vitatni, mely oltóanyagok segítenek és melyek ártalmasak”

– nyilatkozta Danko.

Szerinte nyilvánvaló, hogy 2020 és 2023 között „olyan dolgok történtek”, melyek magyarázatra várnak.

Az SNS elnöke úgy gondolja,

Pellegrininek inkább a belügyminiszterhez vagy az egészségügyi miniszterhez kellene fordulnia a járványkezelés ellenőrzésével kapcsolatos kérdéseivel.

Az államfő szerdán megállapította, hogy még nem látott olyan elemzést Kotlártól, amelyben a kormánybiztos hatáskörébe tartozó dolgokkal foglalkozna. Venharttal való találkozása után az államfő azt javasolta a kormánynak, mihamarabb foglalkozzon a Szlovák Tudományos Akadémia elemzésével.

Venhart biztosította róla, hogy a kutatást pontosan a kormány és Robert Fico (Smer-SD) kormányfő utasításai szerint végezték, a legmodernebb felszerelések segítségével, és politikai nyomástól vagy befolyásolástól mentesen készítették el a jelentést.

A Szlovák Tudományos Akadémia Peter Kotlár kormánybiztos kijelentéseiből kiindulva dolgozta ki az elemzést.

Kotlár azt állította, a vakcinák nagy mennyiségben tartalmaznak DNS-t. Az elemzés ezt megcáfolta.

A Szlovák Tudományos Akadémia rámutatott, hogy a kockázatok, amelyekre Kotlár figyelmeztetett, nem igazolódtak be, a kijelentései és elemzései, melyek szerint a vakcinák nagy mennyiségben tartalmaznak DNS-t, pedig tévesek és félrevezetőek, mivel helytelen eljárásokon és/vagy az eredmények hibás értelmezésén alapulnak.

TASR/Felvidék.ma

Kapcsolódó cikkek

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

A kormányfő dönt arról, hogy mikor tárgyal a...

Veszélyben a dél-szlovákiai szőlőtermesztés – itt az új...

19. században készült másolat és nem Cecília Gonzagát...

Šutaj Eštok üzenete von der Leyennek: szlovák katonák...

Újabb szolgáltatás a COOP Jednota üzleteiben

Pellegrini szerdán fogadja a tudományos akadémia elnökét

Nem lehet elutasítani a munkahivatal által felajánlott munkalehetőséget

A béke és a párbeszéd útjának keresése

Októbertől lehet jelentkezni a NEA jövő évi pályázataira

A „költségvetési fék” szankcióinak figyelmen kívül hagyása tovább...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma