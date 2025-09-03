Danko szerint 2020 és 2023 között „olyan dolgok történtek”, melyek magyarázatra várnak

Az SNS tudomásul vette Peter Pellegrini államfő kijelentéseit, melyeket Peter Kotlárnak, a Covid-19-járvány kezelésének ellenőrzéséért felelős kormánybiztosnak címzett – jelentette ki Andrej Danko, az SNS elnöke. Danko ezzel Pellegrini kijelentéseire reagált, melyek az államfő és Martin Venhart, a Szlovák Tudományos Akadémia (SAV) elnökének szerdai találkozója után hangzottak el.

Mint hozzátette, az államfő megint kihasználta a helyzetet és átpártolt a másik oldalra. Olyan témában foglalt állást, ahol senki sem várta.

„A Szlovák Nemzeti Párt nem veszi semmibe a Szlovák Tudományos Akadémiát. Tudomásul vettük a jelentést,

de a vakcinák kapcsán fontosnak tartjuk a szakmai vitát. Meg kell vitatni, mely oltóanyagok segítenek és melyek ártalmasak”

– nyilatkozta Danko.

Szerinte nyilvánvaló, hogy 2020 és 2023 között „olyan dolgok történtek”, melyek magyarázatra várnak.

Az SNS elnöke úgy gondolja,

Pellegrininek inkább a belügyminiszterhez vagy az egészségügyi miniszterhez kellene fordulnia a járványkezelés ellenőrzésével kapcsolatos kérdéseivel.

Az államfő szerdán megállapította, hogy még nem látott olyan elemzést Kotlártól, amelyben a kormánybiztos hatáskörébe tartozó dolgokkal foglalkozna. Venharttal való találkozása után az államfő azt javasolta a kormánynak, mihamarabb foglalkozzon a Szlovák Tudományos Akadémia elemzésével.

Venhart biztosította róla, hogy a kutatást pontosan a kormány és Robert Fico (Smer-SD) kormányfő utasításai szerint végezték, a legmodernebb felszerelések segítségével, és politikai nyomástól vagy befolyásolástól mentesen készítették el a jelentést.

A Szlovák Tudományos Akadémia Peter Kotlár kormánybiztos kijelentéseiből kiindulva dolgozta ki az elemzést.

Kotlár azt állította, a vakcinák nagy mennyiségben tartalmaznak DNS-t. Az elemzés ezt megcáfolta.

A Szlovák Tudományos Akadémia rámutatott, hogy a kockázatok, amelyekre Kotlár figyelmeztetett, nem igazolódtak be, a kijelentései és elemzései, melyek szerint a vakcinák nagy mennyiségben tartalmaznak DNS-t, pedig tévesek és félrevezetőek, mivel helytelen eljárásokon és/vagy az eredmények hibás értelmezésén alapulnak.

