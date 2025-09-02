Home Itt és Most Pellegrini szerdán fogadja a tudományos akadémia elnökét
Pellegrini szerdán fogadja a tudományos akadémia elnökét

Felvidék.ma
Fotó: tasr

Peter Pellegrini államfő szerdán (szeptember 3.) 10.00-kor fogadja Martin Venhartot, a Szlovák Tudományos Akadémia (SAV) elnökét, hogy a Covid-19 elleni vakcinák kielemzésének eredményéről beszéljenek – derül ki az elnöki hivatal honlapján közzétett információkból.

A TASR-nek ezt Monika Tináková, az SAV szóvivője is megerősítette, továbbá tájékoztatott arról, hogy az akadémia szeptember 4-én, csütörtökön bemutatja a részletes eredményeket.
Az SAV Biogyógyászati Központja már feltöltötte az elemzés kéziratát a Research Square tudományos platformra, figyelmeztet a TV Joj. A preprint a tudományos cikk azon verziója, ami még nem esett át szakértői értékelésen.

Venhart azért kért találkozót az államfőtől, mert a kormánytanács múlt heti ülésén nem foglalkozott az elemzéssel. Az SAV elnökét a szerdai (augusztus 27.) kormányülés kezdete előtt tájékoztatták, hogy az elemzés nincs a napirenden, Robert Fico (Smer-SD) kormányfő szerint pedig az eheti kormányülésen sem fognak tárgyalni róla.

A Szlovák Tudományos Akadémia szerint az elemzés bizonyítja, hogy az mRNS-vakcinák csupán elhanyagolható mennyiségű DNS-molekulát tartalmaznak, jóval a határérték alatt. Figyelmeztetett, hogy Peter Kotlár kormánybiztos korábbi kijelentései és elemzései, melyek szerint a vakcinák nagy mennyiségben tartalmaznak DNS-t, tévesek és félrevezetőek, mivel helytelen eljárásokon és/vagy az eredmények hibás értelmezésén alapszanak.

TASR

