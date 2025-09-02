Putyin Szlovákia külpolitikáját dicsérte Pekingben

Oroszország nagyra értékeli a szlovák kormány független külpolitikáját – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök kedden Pekingben, amikor találkozott Robert Fico miniszterelnökkel. A Kreml vezetője szerint Szlovákia álláspontja főleg a gazdaságra van kedvező hatással – tájékoztatott a TASR a TASS hírügynökség jelentése alapján.

„Nagyra értékeljük az ön és a kormánya független külpolitikáját. Ez a politika pozitív eredményeket hoz. Elsősorban a gazdasági mutatókra gondolok” – mondta Putyin.

Az orosz elnök egyúttal reményét fejezte ki, hogy folytatódik Pozsony és Moszkva gazdasági együttműködése. „Néhány szlovák vállalat továbbra is sikeresen működik az orosz piacon, ami véleményem szerint előnyös a teljes szlovák gazdaság számára” – fogalmazott az orosz elnök, és kiemelte, hogy

Moszkva „továbbra is megbízhatóan garantálni fogja az energiabehozatalt”.

Ukrajnáról is tárgyalt a két vezető, és megismételték azt az álláspontjukat, miszerint Ukrajna nem lehet a NATO tagja. „Újra hangsúlyozom, amit az elejétől fogva mondok: Ukrajna nem lehet NATO-tag. Ez a döntésem végleges. Ami azonban az ország Európai Unióhoz való csatlakozását illeti, ebben a kérdésben készek vagyunk együttműködni Ukrajnával” – nyilatkozta Fico.

„Ukrajna EU-tagságát soha nem elleneztük, de a NATO-tagság teljesen más kérdés, mert ez Oroszország hosszú távú biztonságát érinti”

– mondta Putyin, és határozottan visszautasította azokat a vádakat, hogy Moszkva támadást tervezne Európa ellen, és azt mondta „ennek nincs semmi alapja”.

A szlovák miniszterelnök kifejezte azt a reményét is, hogy Oroszország az Egyesült Államokkal együttműködve építheti fel az atomerőmű új blokkját Szlovákiában. „Kapcsolatban vagyunk az amerikai Westinghouse céggel. Tudvalevő, hogy Szlovákiában orosz vagy szovjet gyártmányú reaktorok vannak. Az atomerőművek állítják elő Szlovákia energiaszükségletének több mint felét. Nagyon örülnék, ha ezen a területen létrejönne egy orosz-amerikai együttműködés” – jelentette ki Fico.

A két vezető a második világháború végének 80. évfordulójára rendezett ünnepségre utazott Pekingbe. Fico háromnapos látogatása során tárgyalásokat folytat Hszi Csin-ping kínai elnökkel, és Han Cseng alelnökkel. Putyinnal legutóbb májusban, a fasizmus felett aratott győzelem megünneplése alkalmával találkozott.

TASR