Rossi: ismét keserű szájíz maradt

Marco Rossi szövetségi kapitány elismerte, hogy a portugál labdarúgó-válogatott jobban játszott, ennek ellenére keserű szájíz maradt benne, mivel a magyar csapat hajrában kapott góllal szenvedett 3-2-es vereséget a világbajnoki selejtezőn.

„Alázatosan be kell látni, amikor a világ egyik legerősebb csapatával játszunk, márpedig a portugál a spanyolokkal együtt a legerősebb Európában, akkor benne van a vereség, még ha ez most keserű is. Bosszantó így kikapni az utolsó percekben. Védekeztünk, ahogy kellett, de sosem mondtunk le a támadásról. A harmadik gól egy labdaeladásból született, azaz elkerülhető lett volna, ilyenkor már nem szabad kockáztatni. Remélem, ebből a hibából tanulunk és nem követjük el újra” – mondta a 61. születésnapját a meccs napján ünneplő olasz szakvezető, aki megjegyezte, a vb-selejtezők első két fordulójában a csapata három pontot vesztett el az utolsó pillanatokban, de azt is hozzátette, az írországi 2-2 alkalmával nem saját hibából, hanem a játékvezető ténykedése nyomán.

„Ez a 3-2-es vereség belefér, mindent elmond, hogy Portugáliának három játékosa is jelölt az Aranylabdára”.

A magyar állampolgársággal is rendelkező szakember kiemelte a duplázó Varga Barnabás teljesítményét, mert szerinte neki köszönhető, hogy hatékonyságban előrelépett a válogatott a márciusi és júniusi találkozókhoz képest, ugyanakkor a ferencvárosi csatárnál visszatérő hibának nevezte, hogy mindig tiltakozik a játékvezetőnél, emiatt sárga lapot kapott és eltiltott lesz a következő, örmények elleni találkozón.

„Lelkére kötöttük, hogy ne tegye. Ez nem fér bele, hogy reklamálásért kapja. Reméljük, a Dublinban kiállított Sallai Rolandnak csak ezt az egy meccset kellett kihagynia, mert ha nem, akkor vészhelyzetbe kerülünk. Vargát és Sallait nehéz nélkülözni, egyszerre pedig különösen, mert ez a két nemzetközi szintű csatárunk van. Nálunk az a kulcsa mindennek, hogy a kulcsjátékosok rendelkezésre álljanak. Portugáliának a cseréi ugyanazt a szintet képviselik, nálunk nem” – mondta Rossi.

Kifejtette: márciusban Törökország és júniusban Svédország ellen a helyzetkihasználás döntött az ellenfelek javára, mert akkor tíz lehetőség is kevés volt a gólhoz, most viszont Írországban és Portugália ellen is hatékony volt a válogatott elsősorban Vargának köszönhetően, aki már háromszor volt eredményes.

Rossi az MTI érdeklődésére elárulta, Dibusz Dénes kisebb sérülése miatt azért Tóth Balázsnak szavazott bizalmat a kapuban, mert jobb formában érezte, mint Szappanos Pétert. Szerinte szerencsés döntés volt, mert kitűnően védett.

„Jól ismertük az összeszokott magyar csapatot, amely ellen nehéz helyzeteket kialakítani, akciógólt pedig szinte lehetetlen szerezni. Ez látszott tavaly a hollandok és németek elleni meccseiken, nekünk mégis sikerült két akciógólt lőni. Védekezésben pedig mindössze két kapura lövést engedtünk. Fegyelmezettek voltunk, úgyhogy nagyon tetszett a teljesítményünk, amit alátámaszt a 68 százalékos labdabirtoklási fölényünk is” – mondta Roberto Martínez, a portugálok spanyol szövetségi kapitánya. „Magyarország nagyon kompakt módon védekezik, mert már azelőtt jól helyezkednek a játékosok, mielőtt a védekező harmadukba kerülne a labda. Hiába van náluk keveset a labda, elöl rendkívül hatékonyak”.

A két meccs után egy ponttal a csoport harmadik helyén álló magyarok legközelebb október 11-én a kvartettben második örményeket fogadják.

A 12 csoportból az első helyezettek kijutnak az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában sorra kerülő világbajnokságra, amelyen először szerepel majd 48 csapat. A második helyezettek a jövő márciusi pótselejtezőn küzdhetnek tovább a vb-részvételért.

MTI