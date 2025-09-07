A Szent Korona érkezése és a Kaszás Attila Színpad avatása ünneppé varázsolta Zsigárdot

Szeptember 6-án különleges napra ébredt Zsigárd lakossága: a község történetében először láthatta vendégül a Magyar Szent Korona hiteles másolatát, s ugyanezen alkalomból ünnepélyesen átadták a település új szabadtéri színpadát is a Kaszás Attila Tájház udvarán.

A nap délelőtt tíz órakor kezdődött, amikor a koronaőrök és a somogyi huszárok kíséretében a falu főterére érkezett a nemzet szent ereklyéje. A program ökumenikus istentisztelettel folytatódott, majd a kíséret a tájház udvarára vonult át, ahol ünnepi beszédek, kulturális műsorok és a Pro Traditione-díj átadása színesítette a rendezvényt.

A falu életében mérföldkőnek számító eseményt a Csemadok helyi alapszervezete és a Pro Traditione Polgári Társulás szervezte, a munkálatokat Baranyai Alajos koordinálta. A megvalósítást a Bethlen Gábor Alap, a KULTMINOR, az SPP Alapítvány és Nyitra megye támogatta.

A múlt és a jövő találkozása

Baranyai Zsolt, Nyitra megye képviselője és a színpad megálmodója beszédében kiemelte: a mai nap kettős ünnep, hiszen Zsigárd egyszerre gazdagodott a Szent Korona látogatásának élményével és egy új kulturális színtérrel. Mint fogalmazott, a korona több mint ezer éve a magyar államiság és nemzeti egység jelképe, és jelenléte szimbolikus hidat képez múlt és jelen között.

A Kaszás Attila Színpadot „a kultúra templomának” nevezte, amely a helyi közösségi élet meghatározó helyszínévé válhat. Köszönetet mondott mindazoknak, akik munkával, anyagi támogatással vagy pályázati forrásokkal járultak hozzá a felépítéséhez.

A Szent Korona üzenete a Felvidéken

Az ünnepség fő szónoka, Gubík László, a Magyar Szövetség elnöke beszédében hangsúlyozta: a Szent Korona nem pusztán királyi fejdísz vagy történeti ereklye, hanem maga Magyarország, amelynek eszméje évszázadok óta összeköti a Kárpát-medence népeit. Felidézte az elmúlt hetek koronához kapcsolódó ünnepségeit Csallóköztől Ipolybalogig, és rámutatott, hogy a korona jelenléte a Felvidéken is erőt és hitet ad.

„Olyan kincs birtokában vagyunk, amelynek párja nincs a világon. A Szent Korona tana arra emlékeztet bennünket, hogy a hatalom sosem gyakorolható felelősség nélkül”

– fogalmazott.

A politikus szerint a korona üzenete ma is aktuális: szükség van a nemzetiségi közösségek jogainak biztosítására, az anyanyelv szabad használatára és az oktatási önigazgatásra. Kiemelte, hogy mindez a szelídség és határozottság jegyében valósítható meg, ahogyan Kaszás Attila személyisége is példát mutatott. Beszédét a felvidéki lokálpatriotizmust kifejező gondolattal zárta:

„Nekünk itt van dolgunk, nekünk itt vannak álmaink.”

Megyei elismerés

Az eseményen részt vett Csenger Tibor, Nyitra megye alelnöke is, aki portálunk felkérésére hangsúlyozta:

A megye minden nehézség ellenére is igyekszik támogatni a kulturális és turisztikai rendezvényeket, amelyek a közösségek megerősödését szolgálják.

A Szent Korona látogatását kiemelkedő jelentőségűnek nevezte, s méltatta a tájház értékőrző tevékenységét, amely szerinte a paraszti múlt és a helyi hagyományok élő bemutatója.

Kulturális programok és díjátadás

A rendezvényen Tóth Krisztián református lelkipásztor áldotta meg az új színpadot, majd a jelenlévők közösen énekelték el a Szózatot. A somogyi huszárok díszbemutatója után átadták a Pro Traditione-díjat, amelyet idén Kovács Koppány zenész vehetett át. A díjazott rövid koncerttel köszönte meg az elismerést. A nap folyamán számos előadó és zenekar szórakoztatta a közönséget, a program a zene és a hagyomány ünnepévé vált.

A rendezvény méltó főhajtás volt a nemzet történelmi jelképe, a Szent Korona előtt, és egyben tisztelgés Kaszás Attila emléke előtt, akinek szülőháza ma a mátyusföldi kulturális élet egyik központja.

BN/Felvidék.ma