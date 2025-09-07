Felvidék királynőt választott: a 22 éves Varga Enikő lett a 2025-ös évad győztese

A komáromi Egressy Béni Városi Művelődési Központ adott helyet a Felvidék Arca 2025-ös döntőjének, amely során 12 fiatal, felvidéki lány közül választották ki szombat este a legszebbet.

Az esemény háziasszonya Jókai Ági, komáromi származású színművész volt, aki az est folyamán bemutatva a döntősöket a közönségnek, bátorító, empatikus személyiségével végigkísérte a lányok versenyét. Szlovákiai egyik legnagyobb művelődési központjának igazgatója, Lakatos Róbert köszöntőjében kiemelte, megtisztelő számukra, hogy egy ilyen színvonalas, hazai eseménynek adhatnak otthont, hozzátéve, az intézmény történelmében első alkalommal rendeztek szépségversenyt.

A Felvidék Arca szépségverseny már második éve került megrendezésre az Érték Műhely Polgári Társulás szervezésében, melynek elnöke, Lelkes Andrea köszöntőjében elmondta, a döntő műsorát úgy állították össze, hogy kizárólag felvidéki fellépők, zenekarok, énekesek és táncosok gondoskodnak az egész estés szórakozásról.

A lányok az est folyamán öt körben mutatták be magukat: a bemutatkozó kört (ebben fekete topot és farmer rövidnadrágot viseltek) követően street fashion, bikini, népi és alkalmi ruhában.

A döntő zsűrijében helyet foglalt Lakatos Róbert, brácsaművész, az Egressy Béni VMK igazgatója, Madari Gábor, az Amorsa Marketing tulajdonosa, Buday Fanni, a Felvidék Arca 2024-es évadának győztese, Füssy Attila, a Corso élelmiszárlánc tulajdonosa, Meton Adrián, a Meton Stav. ügyvezetője, Kardos Eszter, a Kolár Ortopédia képviseletében és Gubík László, a Magyar Szövetség elnöke.

Az est végén koronát kapott Felvidék Arca, azaz Varga Enikő, aki az Ung folyó mellől, Mokcsamogyorós településről érkezett.

A 22 éves hölgy a támogatóknak és a rendezvény partnereinek köszönhetően számos értékes díj mellett egy éven keresztül képviselheti Felvidéket, részt vehet a Miss Slovak Republic szépségversenyen, illetve fődíja egy egyhetes mallorcai nyaralás.

Felvidék Arca első udvarhölgye a nyárasdi Vaczulka Dorina, második udvarhölgye Molnár Bianka lett.

Az ógyallai Bianka további két kategóriában is a legjobbnak bizonyult: ő nyerte el a Miss Talent és a Miss Media megtisztelő címét, míg Dorina, az első udvarhölgy a Miss Sport címet nyerte el.

A következő kategóriákban hirdettek még győztest: Miss Bikini címmel Hamar Emma büszkélkedhet, a Miss Charity címet Nagy Lara nyerte el.

Ahogy a rendezvényen elhangzott, a Felvidék Arca rendezvény a szépség mellett a tehetséget, az értékeket és az összetartozás érzését helyezi középpontjába.

A döntős hölgyek méltósággal, eleganciával és büszkeséggel képviselték a felvidéki magyarság szépségét, értékeit és kultúráját – a felvidéki magyar közösség szellemi és kulturális gazdagságát.

Szalai Erika/Felvidék.ma