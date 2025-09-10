Home Múltidéző Holokauszt-emléknap a Selye János Gimnáziumban
Holokauszt-emléknap a Selye János Gimnáziumban

Králik Zsuzsanna
A Selye János Gimnáziumban immár hagyománnyá vált, hogy szeptember 9-én megemlékezést tartanak a holokauszt áldozatairól. A kezdeményezés 2003-ban indult az iskola igazgatója, Andruskó Imre javaslatára, és azóta minden évben közösen szervezi  intézményünk a Komáromi Zsidó Hitközséggel. Szlovákiában ugyanis ezen a napon emlékezünk a holokauszt és a rasszista erőszak áldozataira.

Az idei rendezvény is különleges és tanulságos volt. Az esemény célja nem csupán a tiszteletadás,

hanem a múlt mélyebb megértése, az empátia felkeltése, valamint annak tudatosítása, hogy a holokauszt nemcsak a zsidóság, hanem az egész emberiség számára pótolhatatlan veszteséget jelentett.

Emlékeznünk kell, hogy a történelem hasonló borzalmai többé ne ismétlődhessenek meg.

A program az iskola falai között kezdődött, ahol diákjaink megtekintették A holokauszt szemei című dokumentumfilmet. A Steven Spielberg felkérésére készült alkotás öt rendező munkája, és a gyerekek szemszögéből mutatja be a zsidóüldözések történetét – a diszkriminatív intézkedésektől a koncentrációs táborok felszabadításáig. A film az emlékezés személyes hangjára épít: a megszólalók nem tudósok, hanem hétköznapi emberek, akik saját tapasztalataikat mesélik el. Éppen ezért a történetek mindenki számára érthetők és megrázóan hitelesek. A film az oktatásban is fontos eszközzé vált.

Idén diákjaink történelmi sétát tettek a zsidó menházhoz és a zsinagógához, majd a zsidó temető látogatása következett.

Délelőtt az iskola kertjében kezdődtek a megemlékező programok. PhDr. Deák Irén történelemtanár röviden ismertette, miért éppen ezen a napon hajtunk fejet az áldozatok előtt.

JUDr. Novák Tamás holokausztkutató köszöntötte a jelenlévőket, majd másodikos diákjaink olvasták fel a komáromi zsidó áldozatok neveit. Minden hetedik név után egy-egy gyertyát gyújtottak meg a mécsesek között. Pár éve emlékezünk ily módon az áldozatokra, és így igyekszünk visszaadni a nevét és emberi méltóságát mindazoknak, akiket elhurcoltak és meggyilkoltak. Erőszakkal deportálták őket, megbélyegezve és mindentől megfosztva, ami emberré teszi az embert. A megemlékezés során felolvasták húsz „Világ Igaza” nevét is, majd elhangzott a kaddis, a gyászolók imája. A Paszternák házaspár a komáromi zsidó közösség múltjáról tartott rövid előadást, Novák Tamás pedig a zsidó temetkezési szokásokról beszélt, és párhuzamot vont más vallások hagyományaival.

Az emléknap tanulságai messze túlmutatnak a történelemórák keretein.

A diákok számára fontos, hogy ne csak a múlt dicsőségeit, hanem annak tragédiáit is megismerjék. Emellett példaképként állhatnak előttük mindazok, akik a vészkorszakot túlélték – például Hajós Alfréd, Örkény István, Karinthy Frigyes, Teller Ede, Kálmán Imre vagy Neumann János. Nem feledkezhetünk meg azokról sem, akik életük kockáztatásával segítettek másokon, mint Apor Vilmos, Bajcsy-Zsilinszky Endre vagy Raoul Wallenberg.

Az emlékezés során azonban nemcsak a múlt feltárása a cél, hanem az is, hogy a diákok elgondolkodjanak a nagy kérdéseken: hogyan történhetett meg mindez, és mit tehetünk azért, hogy soha többé ne ismétlődjön meg semmilyen népirtás vagy embertelenség.

A holokauszt tragédiája felfoghatatlan, árnyéka azonban máig velünk él. Ezért is fontos, hogy közösen emlékezzünk, és következetesen fellépjünk az antiszemitizmus, a kirekesztés és mindenféle gyűlölet ellen. Különösen időszerű ez ma, amikor a világban ismét háborús zajok hallatszanak, és sokaknak kell féltve őrizniük biztonságukat.

A Selye János Gimnázium közössége elkötelezett amellett, hogy minden évben méltó módon emlékezzen a holokauszt áldozataira. Hisszük, hogy a múlt tanulságainak megértése segít bennünket abban, hogy emberségesebb jövőt építsünk.

