Cél a stabil régiós képviselet biztosítása Nyitra megyében

A megyei választási körzet Lévai járást érintő átalakításáról készülnek benyújtani egy tervezetet a következő megyei önkormányzati ülésre. A tervezet szerint Szlovákia egyik legnagyobb járása két választási körzetté alakulna a következő megyei önkormányzati választásokra. A barsi és a zselízi–ipolysági választási körzet kialakításával a megfelelő régiós képviseletet biztosítanák – hangzott el a szeptember 10-ei ipolysági sajtótájékoztatón.

Cseri Zita, Nagyölved polgármestere, a Szlovákiai Falvak és Városok Szövetségének Alsó-Garam menti regionális elnöke a sajtótájékoztatón kifejtette:

közel hét évvel ezelőtt indult el az a kezdeményezés, amely szerint a Lévai járás egységes választási körzetét két körzetté alakítanák.

„A maga 89 településével az ország egyik legnagyobb járása, amely jelenleg egy választási körzetet képez” – magyarázta Cseri Zita.

Hozzátette, hét évvel ezelőtt nem volt rá politikai akarat megyei szinten arra, hogy minderről tárgyaljanak. A járás déli térségének erős megyei képviselete változtathat ezen, ezzel támogatva a járás déli térségét.

A megyei választásokkal kapcsolatban Cseri elmondta:

az előző választási időszakokban a megyei önkormányzatban túlreprezentáltak voltak a Léváról érkező képviselők. A déli térség mindvégig alulmarad a választásokon.

A most újraformálódó kezdeményezést támogatják a járás déli területének települései, úgy az Alsó-Garam menti, mint az Ipoly menti községekben és városokban.

Zachar Pál, Ipolyság első embere, a Szlovákiai Falvak és Városok Szövetsége ipolysági régiójának alelnöke a sajtótájékoztatón megjegyezte: a kezdeményezést mindkét említett régió polgármesterei aláírásukkal támogatták.

Mint már említettük, a járáshoz 89 település tartozik, ebből 43 település tartozna az új zselízi és ipolysági választási körzethez, további 46 pedig maradna az eredeti lévai választókörzetben.

Zachar kifejtette:

a lévai járási körzet választóinak a száma meghaladja a Nyitra megyéhez tartozó Vágsellyei, Nagytapolcsányi és Aranyosmaróti járások választói körzeteinek választói összlétszámát.

A lévai háromszor akkora, mint a többi körzet. A megyei képviselőként is tevékenykedő Zachar emlékeztetett arra, hogy az eredeti tervezetet a Nyitra Megyei Hivatal készítette elő, amely a nyári testületi ülésen a plénum elé is került. „Módosításokat kértünk, így nem a hivatal által kidolgozott anyag kerül beterjesztésre a szeptemberi megyei testületi ülésen” – magyarázta.

A Lévai járás kilenc képviselőt delegál a megyei parlamentbe.

Az új tervezet szerint a járás északi részét képező lévai (barsi) körzet öt képviselőt, a déli térséget képező körzet pedig négy képviselőt választhatna a megyei választásokkor.

Hangsúlyozta: ez a kezdeményezés főleg adatokon nyugszik, látható különbségek vannak a járás északi és déli régiója között.

Az egyik kitűzött célunk a mostani választási ciklus alatt a választási körzet átalakítása – ezt már Csenger Tibor, a Nyitra Megyei Önkormányzat alelnöke mondta Ipolyságon. Gazdasági és szociális téren hatalmasak az eltérések a jár északi és déli része között. Az alispán figyelmeztetett, amíg a déli részen az elmaradott infrastruktúrákkal küzdenek, addig az északi vidékeken teljesen más problémákkal foglalkoznak. A fenti térség sokkal fejlettebb, jelentősebb az ipari hálózata a délihez képest.

Kiemelte, az egyes választási ciklusban igen eltérő volt a déli térségből képviseletet szerzők létszáma. Voltak sikeres időszakok, ám kevésbé sikeresek is.

„Szerintem ennek a térségnek szüksége van állandó képviseletre a megyei önkormányzatban” – vélte az alispán, majd hozzáfűzte – ez biztonságot jelent a zselízi és az ipolysági térségnek.

A tervezet szerint a két körzet területileg szinte azonos térséget fed le, észak-déli irányba kettévágva a nagy kiterjedésű járást. A barsi térség közel 46 településén 65 ezer lakos él, a déli térség 43 településén pedig 45 ezer. Csenger jelezte, az adott térségből való és ott élő képviselő tisztában van a régió kihívásaival és lehetőségeivel. A déli térség településvezetői mind támogatják a kezdeményezést.

A megyei képviselő-testület szeptember 22-én tarja a következő ülését, ekkor terjesztik be a javaslatot. Az indokláshoz mellékelik a polgármester által aláírt íveket is. Ez nem a megyei képviselők, hanem a régió településeinek az akarata – zárta Csenger Tibor.

Pásztor Péter/Felvidék.ma