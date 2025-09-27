Az Alkotmánybíróság jelöltjeiről szóló választás kihirdetése még várat magára

Az Alkotmánybíróságon már két éve hiányzik egy bíró, a parlament eddig nem tudta megválasztani azokat a jelölteket, akik közül az államfő kiválaszthatná az új alkotmánybírót. A Szlovák Nemzeti Tanács (NR) elnöke, Richard Raši (Hlas-SD) abban a pillanatban meghirdeti a választást, amint politikai megállapodás születik a jelöltek személyéről és reális esély nyílik a sikeres választásra. Ezt a TASR hírügynökségnek nyilatkozta, hozzátéve, hogy konkrét megállapodás nélkül nem tartja hatékonynak a választás kihirdetését.

„Az Alkotmánybíróság tagjaira történő jelöléséért és a velük kapcsolatos megállapodás megkötéséért a politikai pártok és más jogosult intézmények felelősek. A parlament elnökeként azonban aktívan kommunikálok a koalíciós partnerekkel, hogy a hiányzó alkotmánybírót minél hamarabb pótoljuk és biztosítsuk az Alkotmánybíróság teljes működőképességét” – áll Raši nyilatkozatában.

Raši szerint a koalícióban továbbra is folynak a tárgyalások a megfelelő jelöltről, „annak érdekében, hogy olyan jelöltet találjanak, aki széles körű támogatást nyer a plenáris ülésen”. A koalíciós képviselők ismételten hangsúlyozzák, hogy a hely senkinek sincs „fenntartva”, bár az ellenzék szerint a választás politikai alkuk tárgyát képezi.

Az Alkotmánybíróság elnöke, Ivan Fiačan figyelemmel kíséri a parlament tétlenségét a választás kiírásával kapcsolatban. „Az Alkotmánybíróság elnöke továbbra is aktuálisnak tartja a nemzetgyűlésben elhangzott nyilatkozatát” – nyilatkozta a TASR hírügynökségnek Martina Ferencová, az Alkotmánybíróság szóvivője. Fiačan már korábban jelezte, fontolóra veszi, hogy plenáris ülésen felszólaljon ebben az ügyben.

A képviselők már többször is szavaztak, a jelöltek többször is jelentkeztek a választásokra, de eddig egyikük sem szerezte meg a szükséges számú szavazatot. A választás nem szerepel a szeptemberi ülés napirendjén sem.

Az Alkotmánybíróságon jelenleg 12 bíró van a 13-ból. Egy hely még 2023 szeptemberében üresedett meg, amikor Jana Laššáková lemondott tisztségéről. A parlament szokásosan a szükséges szám kétszeresét választja meg, ezért két jelöltet kell megválasztania. Ezek közül az egyiket választja ki a köztársasági elnök és nevezi ki alkotmánybíróvá.

