Home Itt és Most Az Alkotmánybíróság jelöltjeiről szóló választás kihirdetése még várat magára
Itt és Most

Az Alkotmánybíróság jelöltjeiről szóló választás kihirdetése még várat magára

Richard Raši csak politikai megállapodás után hirdeti ki

SZE
A szlovák Alkotmánybíróság épülete Kassán (Fotó: TASR/František Iván)

Az Alkotmánybíróságon már két éve hiányzik egy bíró, a parlament eddig nem tudta megválasztani azokat a jelölteket, akik közül az államfő kiválaszthatná az új alkotmánybírót. A Szlovák Nemzeti Tanács (NR) elnöke, Richard Raši (Hlas-SD) abban a pillanatban meghirdeti a választást, amint politikai megállapodás születik a jelöltek személyéről és reális esély nyílik a sikeres választásra. Ezt a TASR hírügynökségnek nyilatkozta, hozzátéve, hogy konkrét megállapodás nélkül nem tartja hatékonynak a választás kihirdetését. 

„Az Alkotmánybíróság  tagjaira történő jelöléséért és a velük kapcsolatos megállapodás megkötéséért a politikai pártok és más jogosult intézmények felelősek. A parlament elnökeként azonban aktívan kommunikálok a koalíciós partnerekkel, hogy a hiányzó alkotmánybírót minél hamarabb pótoljuk és biztosítsuk az Alkotmánybíróság teljes működőképességét” – áll Raši nyilatkozatában.

Raši szerint a koalícióban továbbra is folynak a tárgyalások a megfelelő jelöltről, „annak érdekében, hogy olyan jelöltet találjanak, aki széles körű támogatást nyer a plenáris ülésen”. A koalíciós képviselők ismételten hangsúlyozzák, hogy a hely senkinek sincs „fenntartva”, bár az ellenzék szerint a választás politikai alkuk tárgyát képezi.

Az Alkotmánybíróság elnöke, Ivan Fiačan figyelemmel kíséri a parlament tétlenségét a választás kiírásával kapcsolatban. „Az Alkotmánybíróság elnöke továbbra is aktuálisnak tartja a nemzetgyűlésben elhangzott nyilatkozatát” – nyilatkozta a TASR hírügynökségnek Martina Ferencová, az Alkotmánybíróság szóvivője. Fiačan már korábban jelezte, fontolóra veszi, hogy plenáris ülésen felszólaljon ebben az ügyben.

Az Alkotmánybíróságon már két éve hiányzik egy bíró, a parlament eddig nem tudott olyan jelölteket választani, akik közül az államfő új alkotmánybírót választhatna. A képviselők már többször is szavaztak, a jelöltek többször is jelentkeztek a választásokra, de eddig egyikük sem szerezte meg a szükséges számú szavazatot. A választás nem szerepel a szeptemberi ülés napirendjén sem.

Az Alkotmánybíróságon jelenleg 12 bíró van a 13-ból. Egy hely még 2023 szeptemberében üresedett meg, amikor Jana Laššáková lemondott tisztségéről. A parlament szokásosan a szükséges szám kétszeresét választja meg, ezért két jelöltet kell megválasztania. Ezek közül az egyiket választja ki a köztársasági elnök és nevezi ki alkotmánybíróvá.

SZE/Felvidék.ma/TASR

 

