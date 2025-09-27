Megújult a kétsopronyi templomtorony süvege

Az összefogásnak köszönhetően újulhatott meg a kétsopronyi templomtorony süvege; az összefogásra pedig oly nagy szükség van napjainkban – mondta a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára szombaton a Békés vármegyei településen.

Soltész Miklós a Szent István király templom toronysüvegének felszentelése alkalmából tartott ünnepi szentmisén kiemelte: az összefogás kihat a hitre és a lélekre, a szlovák nemzetiség megmaradására, a szlovák-magyar kapcsolatokra és a két nemzet törvényhozására is.

Az államtitkár Páli Szent Vince alakját felidézve elmondta, ahogy a 16-17. században élt pap és szerzetesrend-alapító tette a dolgát, úgy tették a dolgukat a kétsopronyiak is, összefogtak az egyházmegyével és a szlovák nemzetiséggel.

Felidézte, a magyar kormány támogatásával a Kárpát-medencében megújult 3800 és megépült 200 új templom; előbbibe tartozik a kétsopronyi is. A szlovák nemzetiségi templomok megújítása pedig hatással van a nemzetiség megmaradására

– jegyezte meg.

Soltész Miklós elmondta, a szlovák-magyar kapcsolatok évtizedek óta nem voltak olyan jók, mint most, ezért is kerülhet sor vasárnap a két ország kormányfőjének találkozójára. Hozzátette, az együttműködés hat a két nemzet törvényhozására is, ugyanis a szlovák alkotmányba is belefoglalják azt, „amit nem is kéne: hogy a férfi férfi, a nő nő”.

Soltész Miklós a megtelt római katolikus templomban azt mondta,

„önök megérdemelték a támogatást. Őseik megszolgálták a hazát, ez a minimum, hogy valamit visszaadjunk önöknek”

– fogalmazott.

A mintegy 1200 lakosú, Békéscsabához közeli községben a Miniszterelnökség 36 millió forintos támogatásából újították meg a templom süvegét; a támogatást a szlovák nemzetiségi önkormányzaton keresztül folyósították.

A magyar és szlovák nyelven celebrált ünnepi szentmisén egy szlovák püspök mellett Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök is igét hirdetett. Elmondta, a nemzetiségi gyökerek, az identitás és a közösség erősítése céljából hívták meg a szlovák püspököt.

A szentmisén elhangzott, a toronysüveg „az ég felé mutatja az utat”, felújított lemezein „megcsillan a dicső fény”.

A kétsopronyi templom alapkőletétele 1937. október 19-én volt; 1939-ben fejeződött be az építkezés a békéscsabai Sutják Mihály tervei alapján. A Szent István király templomba 1948-ban vették meg a 667 kilogrammos harangot 55 ezer pengőből, amelyből 35 ezret a hívek adtak össze.

MTI/Felvidék.ma